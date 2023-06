Final Fantasy XVI : un tout nouveau défi vous sera proposé

Il reste moins d’une semaine avant l’arrivée de Final Fantasy XVI sur PlayStation 5, plus précisément le 22 juin. Il s’agit sans aucun doute de l’un des jeux les plus attendus de cette année 2023 et cela se remarque, car les gens sont très impatients de jouer à la nouvelle œuvre de Square Enix. De plus, nous avons quelques nouvelles informations qui pourraient vous intéresser.

Lorsque nous terminons un jeu, il est toujours agréable de le recommencer, mais en gardant tous nos objets du premier jeu et si certaines choses changent, c’est apprécié, car de cette façon, nous ne savons plus la position des ennemis ou si de nouveaux arrivent. Dans ce cas Final Fantasy XVI semble être prêt.

Le New Game Plus de Final Fantasy XVI vous offrira un nouveau défi

Cette information, nous la connaissons grâce au portail IGN, qui a pu avoir une interview avec Hiroshi Takai, directeur du jeu vidéo et Ryota Suzuki, directeur des combats de Final Fantasy XVI. Ils expliquent comment les ennemis changeront lorsque nous les combattrons dans notre deuxième jeu.

Lorsque nous terminerons le jeu dans n’importe quelle difficulté, nous pourrons débloquer le mode “New Game Plus”

Ce nouveau mode comprend également le mode “Final Fantasy”, qui rend le jeu plus difficile

Les ennemis de ce mode seront plus compliqués, les ennemis seront positionnés différemment et dans pas mal de cas, l’ennemi est complètement différent

Vous pourriez d’une manière ou d’une autre tomber sur un ennemi d’élite qui, dans votre première partie, n’y figurait pas

On s’attend à des moments de surprise dans ce mode

Vous pourrez améliorer vos armes plus que dans votre première partie

Il y aura également une nouvelle couche de personnalisation

Comme vous pouvez le voir, il y aura beaucoup de nouveautés dans ce New Game Plus, donc vous aurez l’impression que certaines choses sont nouvelles, donc vous ne vous ennuierez probablement pas, mais au contraire, vous vous amuserez encore plus dans la deuxième partie à laquelle vous jouerez… Vous êtes impatient ? Dites-le-moi dans les commentaires.