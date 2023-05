Fortnite annonce de nouveaux classements compétitifs pour le 16 mai

Vous pouvez enfin commencer à gravir les échelons de Fortnite en compétition !

J’ai toujours eu l’esprit de compétition, quel que soit le type de jeu auquel je joue, et même si Fortnite a toujours été un défi à relever pour surpasser les autres joueurs, il lui manquait ce mode compétitif que d’autres jeux avaient déjà – jusqu’à aujourd’hui. Fortnite a finalement annoncé un nouveau mode compétitif qui comprendra un système de classement. Lisez la suite pour connaître tous les détails !

Fortnite annonce un nouveau mode compétitif avec des classements

Fortnite donne enfin aux joueurs ce qu’ils veulent : un mode hautement compétitif qui classe les joueurs en fonction de leurs compétences et de la qualité de leur jeu. Bien que Fortnite n’ait dévoilé qu’une courte vidéo sur son Twitter, il a clairement indiqué qu’il y aurait plusieurs classements, du bronze au diamant et plus encore. Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps non plus, car cette mise à jour sera lancée le 16 mai.

Une nouvelle façon d'atteindre le sommet arrive… Allez-vous atteindre le plus haut rang ? pic.twitter.com/bcLix0Zg8s — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) May 12, 2023

Ils nous ont déjà donné un avant-goût du jeu compétitif avec leur mode Arène, qui permet aux joueurs de se frayer un chemin à travers des matchs plus difficiles, en gagnant en hype au fur et à mesure qu’ils survivent et qu’ils gagnent des kills. Cependant, il manque un système de classement que d’autres jeux possèdent, comme Valorant ou Overwatch. D’après ce que l’on peut voir, le jeu va enfin ajouter un mode de classement très similaire à celui de ces autres jeux.

D’après les annonces, ces modes classés seront disponibles pour les modes Battle Royale et Zero Build. Les joueurs peuvent commencer à s’enthousiasmer pour ce nouveau défi et gagner un rang pour eux-mêmes. Cela signifie potentiellement que Fortnite aura enfin un système de matchmaking basé sur les compétences et, espérons-le, moins de bots. Revenez nous voir pour plus de détails et d’informations sur le mode à sa sortie !