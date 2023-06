Fortnite : Comment débloquer Purradise Meowscles ?

Les joueurs peuvent débloquer un skin bonus dans le cadre du Battle Pass du chapitre 4 de la saison 3 de Fortnite, et voici comment procéder.

Depuis le Chapitre 1, Fortnite propose des skins bonus dans le cadre de son système de Battle Pass. Ces skins ne sont pas disponibles dès le départ, les joueurs ne peuvent donc pas commencer à progresser pour les débloquer tout de suite.

Dans le cadre du Battle Pass du Chapitre 4 de la Saison 3, les joueurs de Fortnite peuvent débloquer le skin Purradise Meowscles, mais le processus n’est pas le même que pour les autres skins. Ce guide montrera aux joueurs comment débloquer le skin Purradise Meowscles dans le Chapitre 4 Saison 3 et lorsqu’il sera disponible.

Comment obtenir Purradise Meowscles dans Fortnite

Malheureusement, comme le Battle Pass est sorti assez récemment, le skin Purradise Meowscles n’est pas disponible pour le moment. Cependant, le processus de déblocage des skins bonus du Battle Pass est généralement le même.

Une fois que l’onglet Passeport de combat de Purradise Meowscles est accessible en jeu, les quêtes de Purradise Meowscle devraient apparaître avec les autres quêtes dans le menu Quêtes. Les joueurs devront alors accomplir un certain nombre de quêtes pour débloquer le skin Purradise Meowscles ainsi que les accessoires et styles alternatifs de son set.

De plus, une fois que les joueurs auront le skin dans leur casier, ils pourront acquérir encore plus de styles supplémentaires pour les cosmétiques de Purradise Meowscles en accomplissant des quêtes hebdomadaires et en débloquant des objets dans l’onglet Récompenses des quêtes. Voici tout ce qui fait partie du set Purradise Meowscles :

L’écran de chargement de Purradise Meowscles

Écran de chargement de Meowscles à griffes

Calico-Conut bling bling

Style alternatif rose Calico-Conut

Écharpe de Noël Calico

Bande d’emballage Purradise Pattern

Musique Purradise Vibes

Emote d’autoréflexion

Bannière Calico-Conut

Planeur Beach Brezer

Beach Breezer pale style alternatif

Dune Scooper rose style alternatif

Peau de Purradise Meowscles

Clawesome Meowscles style alternatif

Furmidable Meowscles style alternatif

Quand Purradise Meowscles sera-t-il disponible ?

D’après l’onglet Passeport de combat Purradise Meowscles, le set cosmétique devrait être disponible 27 jours après le lancement de la Saison 3 du Chapitre 4. Cela signifie que les joueurs pourront débloquer Purradise Meowscles le jeudi 7 juillet. Les quêtes de Fortnite sont généralement publiées à 9 heures du matin (heure de l’Est), les joueurs peuvent donc s’attendre à ce que les quêtes tombent à peu près à la même heure.

Eren Jaeger était le skin bonus du chapitre 4 de la saison 2. Les quêtes d’Eren Jaeger de la saison dernière étaient thématiques, les joueurs devaient donc accomplir plusieurs tâches sur l’île de Battle Royale en rapport avec l’univers d’Attack on Titan. Meowscles est un personnage original de Fortnite, et il ne fait aucun doute que cette variante est très axée sur le thème de l’été, de sorte que les joueurs pourraient avoir à accomplir des tâches liées à l’été pour débloquer ce personnage félin.

Quoi qu’il en soit, dès que les quêtes de Purradise Meowscles seront disponibles, nous mettrons à jour ce guide pour aider les joueurs à les accomplir afin qu’ils puissent ajouter le seul et unique Meowscles à leur casier en jeu.