Fortnite : comment monter sur des vélociraptors et les utiliser comme véhicules ?

La nouvelle saison 3 nous permet de faire équipe avec ces dinosaures dans des jeux de bataille royale.

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu de Vélociraptors dans Fortnite, mais c’est quelque chose qui a changé grâce à la sortie de sa nouvelle Saison 3, qui a débarqué dans le jeu avec un tas de nouveaux contenus. Les nouveautés de cette saison touchent de nombreux domaines : il y a des changements sur la carte, de nouvelles armes, un crossover avec Transformers et bien plus encore. Cependant, cette fois-ci, je ne vais pas les résumer (puisque vous pouvez trouver cela dans cet autre article que j’ai fait en guise de compilation), mais je vais me concentrer sur les dinosaures que j’ai mentionnés au début.

Pourquoi ? Parce que, en plus d’être de retour dans le jeu, nous pouvons maintenant les chevaucher pour les utiliser comme véhicules dans le jeu. Comment cela se fait-il exactement ? C’est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Passons aux choses sérieuses.

Comment apprivoiser un Vélociraptor dans Fortnite ?

Le fonctionnement de ces animaux est identique à celui des loups.

C’est-à-dire que pour chevaucher un vélociraptor, il faudra lui sauter dessus.

C’est aussi simple que cela : une fois que nous sommes montés dessus, nous pouvons les chevaucher et les utiliser comme véhicules dans les jeux.

N’oubliez pas que ces dinosaures sont extrêmement agressifs et qu’il faut donc être très prudent lorsque l’on s’approche d’eux pour essayer de les chevaucher si l’on ne veut pas se retrouver dans le hall d’entrée.

Il existe une autre option plus sûre : les œufs de vélociraptor.

Au cours des parties, vous trouverez des nids de ces dinosaures où vous pourrez voler leurs œufs.

Si vous les gardez suffisamment longtemps dans votre inventaire, ils finiront par éclore.

Le Vélociraptor qui en sortira sera amical dès le départ, et il vous sera donc plus facile de monter dessus sans problème.

À quoi servent les vélociraptors dans Fortnite ?