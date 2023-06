Fortnite : Comment obtenir gratuitement le sac à dos cavalerie ailée ?

De temps en temps, Epic Games organisera des événements Fortnite où les joueurs pourront participer et gagner des objets cosmétiques gratuitement avant qu’ils ne soient disponibles dans la boutique d’objets. Un autre événement de ce type est actuellement en cours, offrant aux joueurs une chance unique de gagner gratuitement l’ornement de dos du cavalerie ailé.

Ce guide explique aux joueurs comment participer à l’événement Batailles communautaires de Fortnite afin de pouvoir recevoir gratuitement le bling-bling de dos du calvaire ailé avant sa sortie dans la boutique d’objets.

Comment participer aux batailles de la communauté de Fortnite ?

La bataille de la communauté Fortnite est un événement en ligne qui demande aux joueurs d’atteindre un objectif en accomplissant des tâches dans Fortnite. S’ils y parviennent avant la fin de l’événement, ils recevront un objet cosmétique gratuit en récompense de leurs efforts.

Pour participer à cet événement, les joueurs doivent se rendre sur le site officiel des batailles communautaires de Fortnite et se connecter avec leur compte Epic Games. Cela permet à Epic de suivre les statistiques de jeu pendant que les joueurs progressent dans la quête. Dès qu’ils se seront connectés, leurs statistiques seront mises à jour régulièrement jusqu’à la fin de l’événement ou jusqu’à ce que le joueur l’ait terminé.

Comment obtenir gratuitement l’insigne de dos de calvaire ailé ?

La quête des batailles communautaires de Fortnite exige que les joueurs éliminent 50 joueurs afin d’obtenir le bling-bling arrière du calvaire ailé. Ils doivent le faire sur une île créative spécifique ; éliminer des joueurs dans les modes de jeu classiques de la bataille royale ne comptera pas pour la progression de la tâche.

Les joueurs doivent éliminer 50 joueurs sur l’île Space Battle Ultima, créée par Prudiz. Pour accéder à cette île, les joueurs doivent entrer le code d’île 2755-0816-9868. Vous pouvez également trouver Space Battle Ultima dans l’onglet Epic’s Pick de l’onglet Discovery.

La progression sera mise à jour toutes les heures, et dès que les joueurs auront terminé la tâche, le bling bling du calvaire ailé apparaîtra dans leur casier en jeu. L’événement se déroulera jusqu’au 22 juin 2023, à 4 heures du matin, heure de l’Est.

Dans l’île d’Ultima Space Battle, huit joueurs s’affrontent dans une petite arène et l’objectif est d’obtenir le plus grand nombre d’éliminations possible. Lorsqu’ils sont éliminés, les joueurs réapparaissent quelques secondes plus tard avec les mêmes armes qu’au départ et une santé et des boucliers entièrement régénérés. Les matchs durent environ 15 minutes, et celui qui élimine le plus de joueurs pendant cette période remporte la partie.

Les joueurs peuvent jouer à la bataille spatiale sur l’île d’Utima autant de fois qu’ils le souhaitent pour débloquer le bling bling du calvaire ailé.