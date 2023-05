Fortnite continue de se développer et est désormais disponible sur Amazon Luna.

Fortnite, la bataille royale d’Epic Games arrive sur Amazon Luna, la chose la plus spectaculaire est qu’il entre juste à temps pour le jour de la célébration de Star Wars, nous pouvons donc nous attendre à des scénarios pleins d’éléments cosmiques.

Alors qu’Amazon Luna va enfin offrir à ses utilisateurs l’accès à Fortnite, il faut rappeler que cette plateforme, pour le moment, n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. À cela, il faut ajouter qu’il est nécessaire de payer un abonnement Prime pour avoir accès au contenu.



Aussi, Fortnite est l’un des jeux vidéo les plus populaires sur Amazon Luna c’est donc une bonne chose qu’il arrive dans le catalogue de la plateforme de streaming.

Le responsable de la plateforme a déclaré :

“Nous nous engageons à rendre les jeux plus accessibles et plus abordables, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser du matériel coûteux”, a déclaré M. Rausch.

Il est extrêmement important de souligner l’expansion des jeux vidéo grâce à des modes plus accessibles, envisager une meilleure perspective pour le développement de livraisons plus généreuses pour tous les joueurs dans le monde, ou plutôt viser à accroître notre communauté, dans le but d’optimiser la position de l’industrie, lui permettant de développer de meilleurs projets.



Qu’est-ce qu’Amazon Luna ? L’arrivée de Fortnite dans son catalogue

Il s’agit d’un service de jeux vidéo basé sur le cloud, développé et exploité par Amazon, et qui fait déjà partie de son écosystème de services. Il compte plus d’une centaine de titres, auxquels s’est ajouté Fortnite. La plateforme cherche à mobiliser l’industrie du jeu vidéo par le biais d’un matériel réellement accessible. Son principal objectif est de permettre aux joueurs de s’amuser avec des jeux en streaming, de la meilleure qualité possible et sur n’importe quel appareil. En effet, elle est compatible avec différents appareils tels que les téléviseurs intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les PC, les MacBooks, les Chromebooks et les navigateurs pour iPhone et téléphones Android. Vous pouvez donc jouer à Fortnite à partir de n’importe lequel d’entre eux. En outre, il est compatible avec les manettes PlayStation et Xbox.