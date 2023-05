Fortnite dévoile de nouveaux skins pour le Battle Pass de la saison 3, avec des croisements inclus.

Petit à petit, les leakers de la communauté battle royale révèlent tous les secrets de la prochaine saison du jeu.

La nouvelle saison 3 de Fortnite sortira le 9 juin à partir de 8h00 (heure espagnole) et les premiers détails sur ses nouveautés font déjà l’objet de fuites. Comme, par exemple, à quoi ressemblera le skin du Starter Pack de la prochaine saison du jeu, dont je vous ai donné tous les détails dans cet autre article. Et cette fois-ci, je veux aussi me concentrer sur plusieurs tenues, sauf qu’elles feront partie du Battle Pass de la nouvelle saison.

Le fait est que le leaker connu sous le nom de JorgeMost a compilé plusieurs des tenues qui arriveront dans le Battle Pass de la Saison 3 de Fortnite, qui promet de nous offrir des skins de toutes sortes, y compris un crossover pour une franchise qui est très chère à beaucoup de gens. Ci-dessous, je vous laisse avec tous les détails et les skins en question pour que vous puissiez y jeter un œil de vos propres yeux.

4 skins divulgués du nouveau Battle Pass de la saison 3 de Fortnite

Dans l’image que je vais partager ci-dessous, il y a quatre personnages différents

L’un est Optimus Prime, confirmant ainsi un crossover avec Transformers

Un autre est une version inédite de Meowscles

Un autre est une chicha qui correspondrait au skin de l’anime de la saison 3 à venir

La quatrième est un personnage inconnu avec un tromblon

Vous trouverez ci-dessous l’image en question afin que vous puissiez voir à quoi ressemblent tous ces skins.

Comment allez-vous obtenir ces nouveaux skins de la saison 3 de Fortnite ?

Comme je l’ai déjà mentionné, ces derniers seront disponibles dans le Battle Pass de la prochaine saison du jeu

Il sera possible de l’acheter à partir du 9 juin

Il coûtera au total 950 Vbucks, soit environ 10 euros

Il faudra accomplir des missions quotidiennes et hebdomadaires dans le jeu pour monter en niveau dans le Battle Pass et débloquer toutes ses récompenses .

Que pensez-vous de ces skins qui ont fuité ? Je vous rappelle que chaque Battle Pass est accompagné de 8 tenues, il en reste donc encore quelques-unes à découvrir. À ce titre, je tiendrai cet article à jour avec toutes les nouvelles informations qui seront dévoilées dans les semaines à venir.