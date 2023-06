Fortnite dévoile le skin Optimus Prime et bien d’autres choses encore

Fortnite confirme enfin l’arrivée d’Optimus Prime dans le chapitre 4 de la saison 3, aux côtés d’une multitude d’autres skins de personnages sur le thème de la jungle.

Après des semaines de rumeurs et de teases, Fortnite a enfin dévoilé les skins de personnages qui feront partie du prochain Battle Pass Chapitre 4, Saison 3, dont le légendaire Optimus Prime de Transformers. Le jeu de bataille royale multijoueur en ligne d’Epic, qui connaît un grand succès, n’est pas étranger aux apparitions d’icônes de la culture pop, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir des films à venir comme Transformers : Rise of the Beasts. Par exemple, le mois dernier, Spider-Man (Miles Morales) et Spider-Man 2099 ont débarqué dans Fortnite à l’occasion de la sortie du film à succès Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Peu de temps après ce crossover Spider-Verse, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Optimus Prime, le noble chef des héroïques Autobots de la franchise Transformers, allait être le prochain skin Fortnite invité spécial dans le cadre de la saison 3 du chapitre 4 à venir. Cette dernière extension de Fortnite aurait pour thème la jungle et s’intitulerait officiellement Fortnite WILDS. Le 6 juin, une brève bande-annonce en images de synthèse de la prochaine saison de Fortnite a été diffusée, donnant un bref aperçu des nouveaux skins de personnages que les joueurs pourront débloquer à partir de cette semaine.

Aujourd’hui, Fortnite présente certains de ces nouveaux skins de personnages jouables en détail sur son compte Twitter officiel. Plus tôt dans la journée, des images promotionnelles de quatre des huit personnages du Chapitre 4 de la Saison 3 ont été publiées, l’une d’entre elles représentant le look d’Optimus Prime dans le prochain film Transformers : Rise of the Beasts. Les autres skins dévoilés comprennent une Mariposa vêtue de rose, un personnage blindé nommé Relik, et une tenue jaune tropicale pour le favori des fans de Fortnite, Meowscles, baptisée Purradise Meowscles.

Bien que tous ces nouveaux skins de personnages de Fortnite Chapitre 4, Saison 3 soient superbes, Optimus Prime sera probablement le principal attrait pour les joueurs qui cherchent à construire et à se battre sur l’île dans la peau du célèbre héros Transformers. Cependant, comme c’est le cas avec la plupart des skins de personnages invités de Fortnite, les fans ne pourront peut-être pas l’incarner tout de suite. La poignée Twitter de Fortnite a récemment demandé aux joueurs quel serait, selon eux, le prochain skin déblocable de niveau 100, et une réponse de Microsoft a laissé entendre qu’il s’agirait d’Optimus.

Cela signifie que les joueurs devront jouer la majeure partie du Battle Pass de Fortnite Chapitre 4 Saison 3 pour débloquer Optimus Prime, du moins jusqu’à ce qu’il apparaisse dans la boutique d’objets plus tard. Quoi qu’il en soit, il a finalement été confirmé qu’Optimus Prime arrive dans Fortnite à temps pour son retour sur grand écran plus tard cette semaine, en même temps que les autres skins de personnages ajoutés dans le Chapitre 4, Saison 3, le 9 juin.