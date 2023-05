Fortnite offre gratuitement le nouveau skin Icy Circles et je vous explique comment l’obtenir.

Epic Games a organisé une nouvelle promotion qui nous permet de mettre la main sur la tenue pour toujours.

Ne me demandez pas pourquoi, mais Epic Games a pris un rythme incroyable lorsqu’il s’agit d’organiser des promotions gratuites dans Fortnite, mais je pense qu’il s’agit d’une stratégie extrêmement efficace lorsqu’il s’agit de faire à nouveau parler du royle de combat et d’attirer encore plus de monde. Il y a peu, je vous ai expliqué comment mettre la main sur les récompenses gratuites du nouvel événement Across the Spider-Verse (le nouveau film de Miles Morales Spider-Man qui sortira cet été), et aujourd’hui, il est temps de parler du nouveau skin Icy Circles.

Le fait est qu’il est disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles Fortnite fonctionne actuellement et que vous pouvez le débloquer gratuitement. Voici ce que vous devez faire pour l’ajouter à votre casier de bataille royale et le conserver pour toujours. Passons aux choses sérieuses.

Comment obtenir gratuitement le skin desdémone glaciale du pack c ercles glacés de Fortnite ?

Ce skin est disponible sur toutes les plateformes

C’est un pack qui peut être débloqué dans le jeu et qui ajoutera une série de missions spécifiques au jeu .

Une fois que nous aurons terminé ces missions, nous débloquerons divers compléments à la tenue .

Lorsque nous les aurons tous complétés, nous obtiendrons le skin

Ce pack est également accompagné d’un sac à dos, d’une pioche et d’une enveloppe d’arme .

Ces missions durent au total 11 semaines (elles auront disparu à la mi-juillet), vous avez donc largement le temps de les accomplir (elles ne sont pas si mystérieuses que ça, en fait)

Voici une capture d’écran du pack pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux.

Que pensez-vous de ce nouveau cadeau offert par les gars de Fortnite ? Pour ma part, je signerais n’importe où pour que ces promotions continuent tous les quelques mois au sein de la bataille royale.