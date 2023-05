Fortnite s’élève au rang d’esport olympique : tout ce que vous devez savoir !

Par le biais de son site web et de ses canaux de médias sociaux, le Comité international olympique a annoncé que Fortnite, le jeu d’Epic Games, ferait partie des titres sélectionnés pour les séries olympiques de sports électroniques.

Il s’agit d’un ensemble de compétitions comprenant de nouveaux e-sports, qui comprend également Just Dance et Gran Turismo. La création d’Epic Games sera la dixième discipline et sera classée dans la catégorie “tir sportif”.

Il s’agit d’un “tir sportif” numérique et cette initiative fera partie d’une collaboration au sein de Fortnite. Elle comprendra une île entière destinée à promouvoir le jeu en tant que sport olympique.

Cette annonce représente un changement notable par rapport à l’attitude passée du comité. Par le passé, le Comité international olympique, ou CIO, a déclaré qu’il n’inclurait pas les jeux de tir. Bien que ces déclarations aient été faites il y a quelques années.

Plus précisément, en 2018, et elles émanaient de son président de l’époque, Thomas Bach. Il a déclaré : “Bien sûr, chaque sport de combat trouve son origine dans un combat réel entre des personnes”.

Il a ajouté : “Mais le sport en est l’expression civilisée. Si vous avez des jeux électroniques où vous devez tuer quelqu’un, cela ne peut pas être conforme à nos valeurs olympiques”. Des éclaircissements doivent être apportés concernant Fortnite.

Tout d’abord, le jeu, en tant que jeu de tir, est beaucoup plus convivial que d’autres sur le marché, avec des objets excentriques et pas de sang du tout. La violence qui existe est plutôt de l’ordre du dessin animé.

Mais comme dans presque tous les autres jeux du genre, le but est d’éliminer l’adversaire. Pour ce qui est de la participation d’Epic Games, elle se fera par l’intermédiaire des 12 meilleurs joueurs des Fortnite Champion Series de cette année.

Comme cela a été révélé, un dernier événement en personne est prévu à Singapour du 23 au 25 juin. Les 10 jeux qui composent les Olympic Esports Series reflètent des activités réelles telles que le baseball, le cyclisme, la voile, le taekwondo, le tennis et les échecs.

De même, la course automobile est représentée par Gran Turismo. La danse est représentée par Just Dance et le tir à l’arc par Tic Tac Bow, un jeu mobile.