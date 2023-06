Fortnite : voici les 5 meilleurs endroits où tomber dans la nouvelle saison 3

Depuis quelques jours, je me familiarise avec les nouveautés qui sont arrivées dans Fortnite grâce à la sortie de sa nouvelle Saison 3, et la vérité est que j’ai retrouvé le plaisir du jeu comme je ne l’avais pas fait depuis des années : pouvoir chevaucher des vélociraptors, les nouvelles armes qui sont arrivées sur l’île…. Je pourrais passer plusieurs minutes à citer les nouveaux contenus mais, heureusement, je les ai déjà tous rassemblés dans cet autre article. Maintenant que ce dernier est terminé, il est temps de vous parler un peu de la nouvelle carte de cette nouvelle saison.

Le truc, c’est qu’à chaque fois qu’une nouvelle saison commence dans Fortnite, j’aime bien faire une sorte de scan de la carte des parties auxquelles je joue pour savoir quels sont les meilleurs endroits où tomber pour commencer, bien s’équiper et ainsi avoir plus de chances de remporter la victoire magistrale. Dans cet article, je vais donc vous présenter les 5 meilleurs endroits où se rendre au début d’une partie. Mais avant de vous laisser les endroits en question, je vais vous dire quelles sont les règles que j’ai suivies pour les choisir :

Il y a de fortes chances qu’un coffre apparaisse pour commencer la partie avec un bon équipement

Il ne faut pas que ce soit un endroit très fréquenté pour qu’on puisse looter en toute tranquillité

Top 5 des meilleurs endroits où chuter dans Fortnite Saison 3

Je me suis amusé avec l’outil connu sous le nom de FortniteGG, qui montre où il y a un pourcentage plus élevé d’apparition de coffres. Voici donc les endroits où il y a le plus de butin dans une partie ci-dessous :

Bubbling Bay

Carrière cinétique

Quai médiéval

Laboratoires lointains

La Citadelle

Voilà donc les endroits où vous pourrez passer pour commencer à vous équiper correctement au début d’une partie de Fortnite Saison 3. Avec un peu de chance, vous ne tomberez pas sur trop de gens qui vous compliqueront la tâche pour survivre… Vous connaissez d’autres endroits qui valent le coup d’être découverts ? Je vous lis dans les commentaires.