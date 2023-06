Forza Motorsport date de sortie et voici la dernière bande-annonce

Forza Motorsport arrivera le 10 octobre sur Xbox et Steam, lors du Xbox Showcase du 11 juin, 2023 a dévoilé sa première bande-annonce qui s’annonce pleine de détails que les fans apprécieront, en raison de la personnalisation poussée à l’extrême.

Forza Motorsport a présenté une bande-annonce très intéressante, nous permettant de voir les modifications que nous pouvons apporter aux voitures. De plus, elle montre le potentiel de la mécanique rapide et des graphismes lustrés qui sont vraiment impressionnants.

Forza Motorsport - Official Trailer

Il s’agira sans aucun doute de l’un des jeux les plus impressionnants et les plus réalistes de la série, mais aussi du genre. L’objectif du studio était déjà connu, mais en regardant la bande-annonce, nous nous immergeons dans le monde réaliste et détaillé qu’ils semblent avoir réussi à produire et à mettre en place.

Le jeu comporte un mode carrière solo ainsi qu’un élément compétitif en ligne. Le nouveau Forza Motorsports proposera un catalogue de plus de 500 voitures ainsi que des circuits emblématiques du monde entier.

Forza Motorsport promet d’être une expérience qui vous fera ressentir l’exaltation du moment.

Le jeu a également dévoilé une partie de la bande-son qui nous plongera certainement dans le mode rapide du jeu.

Quelques scénarios ont également été dévoilés, le classique coucher de soleil et la nuit victorieuse. Forza Motorsport est prêt à aller de l’avant, même s’il sera disponible jusqu’au 10 octobre 2023, les précommandes sont disponibles dès maintenant.

Le nouveau titre dispose d’un son amélioré pour répondre aux besoins de la communauté des non-voyants. Il a également été précisé que la version a été créée avec “une IA de pointe et une physique avancée”.

Autres titres Forza Motorsport

La série compte 18 titres, mais voici les plus récents (pour console Xbox et PC) :

Forza Horizon 5 (2021)

Forza Horizon 4 (2020)

Forza Motorsport 7 (2017)

La franchise a été développée par Microsoft et son premier titre est sorti en 2005. Il s’agit de jeux vidéo axés sur la simulation de course.