Forza Motorsport vous demandera d’être connecté pour plusieurs de ses modes

Forza Motorsport devrait sortir à la fin de l’automne 2023 et semble très prometteur. Le développeur Turn 10 Studios promet des graphismes incroyablement réalistes et un vaste catalogue de pistes et de véhicules divers. Cependant, la mise à jour des informations a déjà provoqué des conflits au sein de la communauté. En savoir plus sur.

Forza Motorsport - Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Chris Esaki, directeur créatif de Forza Motorsport, a indiqué que le jeu proposera un mode progressif, qui nécessitera toutefois une connexion internet stable pour sauvegarder les données et, bien évidemment, le développement de votre histoire et de ses implications.

Les progrès réalisés dans le mode Carrière de Forza Motorsport, ainsi que dans les autres modes, ne seront sauvegardés que sur les serveurs de la franchise, d’où la nécessité d’une connexion Internet. Esaki a précisé qu’il y aura également un mode Free Play qui ne nécessitera pas de connexion, mais il s’agit d’une question distincte, car il ne sauvegardera pas la progression des joueurs.

“Toute progression dans Forza Motorsport sera stockée sur nos serveurs afin de préserver l’intégrité de l’expérience de jeu globale. Il existe des options pour jouer hors ligne. Des options comme le jeu libre sont toujours disponibles, mais toute progression nécessite une connexion en ligne“, a expliqué M. Esaki.

Il semble que les développeurs de Forza Motorsport cherchent à garantir une expérience équitable et sûre grâce à ce mode. Les serveurs de la franchise sont censés être en mesure de vérifier constamment les données, mais les joueurs ne sont pas du tout d’accord avec cette mesure, car ils l’ont déjà vue se détériorer par le passé (Gran Turismo 7).

Forza Motorsport sortira le 10 octobre 2023 et sera disponible sur Xbox X Series X|S, PC et Xbox Game Pass.

À propos de Forza Motorsport

Présenté comme le volet le plus réaliste de la série, le jeu proposera un catalogue de plus de 500 modèles de voitures et se déroulera sur les circuits les plus populaires du monde.

Le jeu sera doté d’une IA de pointe et d’une composition physique avancée, ce qui promet une expérience intense.