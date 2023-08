Frisson Gratuit : Epic Games Révèle le Jeu à ne pas Manquer le 31 août !

Les utilisateurs de l’Epic Games Store peuvent réclamer Homeworld : Deserts of Kharak dès maintenant et jusqu’au 31 août, date à laquelle il sera remplacé par Cave Story+. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Cave Story+ est un jeu d’action-aventure indépendant qui rend hommage aux jeux classiques 8 et 16 bits.

Homeworld : Deserts of Kharak est un jeu de stratégie en temps réel basé au sol qui sert de préquelle à la série RTS typiquement spatiale. Dans ce titre, les joueurs doivent se battre dans les sables mouvants de Kharak pour découvrir la longue destinée de Rachel S’jet. Pour ce faire, les joueurs disposeront de flottes massives, d’environnements étendus, de combats tactiques et d’un mode multijoueur en ligne, s’ils le souhaitent. L’arrivée du jeu sur l’Epic Games Store devrait permettre d’augmenter le nombre de joueurs, mais les jeux de stratégie ne conviennent pas à tout le monde. Heureusement pour eux, l’attente jusqu’à la sortie du prochain titre n’est pas très longue.

Dans Cave Story, les joueurs incarnent un jeune garçon amnésique qui découvre que les Mimigas, d’adorables créatures ressemblant à des lapins, ont été capturés par un scientifique fou. Les joueurs se lancent alors dans une quête pour les sauver et découvrir leur passé. Le gameplay est assez simple, puisque les joueurs peuvent courir, sauter, tirer et voler. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à une variété de modes de jeu comme le Boss Rush, une pléthore de boss, une poignée de niveaux, 10 armes uniques et quatre fins uniques, selon la façon dont les joueurs abordent le titre.

Liste d’août de l’Epic Games Store : Jeux gratuits

Homeworld : Deserts of Kharak (24 août – 31 août)

Cave Story+ (31 août – 7 septembre)

L’ajout de Homeworld et de Cave Story+ permet aux joueurs de bénéficier du meilleur de deux mondes : un jeu de stratégie très apprécié et un jeu indépendant de style classique très apprécié. Il reste à voir comment ils seront accueillis, mais il faut saluer la diversité de ces deux jeux.

L’ajout de Homeworld : Deserts of Kharak sur l’Epic Games Store le 24 août signifie également qu’il s’agit du dernier jeu du mois (à l’exception d’une journée), mais les fans ont de quoi se réjouir en septembre. Même si la nouvelle sélection ne satisfait pas les joueurs, les fans savent qu’EGS introduira un ou plusieurs autres jeux le 7 septembre. D’habitude, dans ce genre de cas, la patience est récompensée, mais si certains fans ont besoin d’un peu de patience, il est clair que d’autres sont ravis des derniers ajouts à venir.