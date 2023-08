Game of Thrones : Plongez au cœur de la Bataille épique de Port-Réal

Après que Daenerys Targaryen et ses alliés aient remporté la Grande Guerre à la fin de l’épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones intitulé “La longue nuit”, elle prépare ses armées à attaquer Port-Réal. Ses hommes ont subi de lourdes pertes en défendant Winterfell contre le Roi de la Nuit et l’Armée des Morts, et elle a perdu son plus proche assistant, Ser Jorah Mormont, lors de la bataille de Winterfell. Elle possède encore deux dragons, Rhaegal et Drogon, et les forces du Nord commandées par Jon Snow sont déterminées à l’aider à s’emparer du Trône de fer. Mais même ainsi, les choses se compliquent de plus en plus lorsqu’elle arrive à Port-Réal. Elle est troublée de voir qu’elle n’est pas aimée mais seulement crainte à Westeros, et commence lentement à sombrer dans la folie.

Pour ne rien arranger, Tyrion Lannister et Varys perdent confiance en Daenerys et Jon lui révèle qu’il est le fils de son frère, Rhaegar Targaryen. Daenerys n’est pas du genre à renoncer au contrôle et le Trône de Fer est ce qu’elle veut. Dans l’épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, “The Last of the Starks”, Daenerys préside son conseil de guerre et Varys lui annonce que les vendeurs – la Compagnie d’Or – sont arrivés à Port-Réal et que l’équilibre s’est rétabli. Cela dit, Cersei perd des alliés de jour en jour, car Yara Greyjoy a pris l’île de fer au nom de Daenerys et le nouveau prince de Dorne s’est déclaré en sa faveur. Tyrion et Jon veulent que le peuple comprenne que Cersei est leur seule ennemie, et ils ne veulent pas que les citoyens de Port-Réal subissent le moindre mal. Jon déclare qu’ils encercleront la ville, qu’ils combattront les Lannister et les vendeurs s’ils attaquent, et que ses dragons détruiront toute nourriture transportée par la flotte des Greyjoy. Sansa dit que les hommes du Nord sont blessés et qu’ils ont besoin de temps pour récupérer, mais Daenerys s’y oppose. Jon intervient et déclare que les forces du Nord honoreront la promesse qu’elles ont faite à la Reine des Sept Royaumes.

Le complexe du Messie de Daenerys

Dans “Le dernier des Stark” de Game of Thrones, Jon et Ser Davos descendent le Kingsroad avec les soldats du Nord, les Dothrakis et les Immaculés. La reine, ses deux dragons et un petit groupe se rendent à White Harbor, puis naviguent vers Dragonstone. Tyrion annonce que Jaime Lannister restera dans le Nord en tant qu’invité de la Dame de Winterfell. Le plan de guerre de Daenerys survit à peine au premier contact avec l’ennemi. Euron Greyjoy lui tend une embuscade et abat Rhaegal avec des éclairs de scorpion, et le dragon s’enfonce dans la mer. Alors que Daenerys est contrainte de s’envoler, la flotte d’Euron prend pour cible celle des Targaryen et fait prisonnière Missandei. Tyrion, Varys, Grey Worm et les Immaculés rejoignent le rivage à la nage, tandis que Cersei se livre à un pur exercice de peur et prévoit d’utiliser les roturiers comme boucliers humains :

Cersei enchaîne Missandei et prévoit de la libérer si Daenerys accepte de se rendre. Varys, quant à lui, explique à sa reine que l’attaque de Port-Réal par Drogon et son armée entraînera la mort de dizaines de milliers de personnes, mais Daenerys a subi beaucoup trop de pertes et son complexe de messie s’est développé. Vers la fin de “The Last of the Starks” de Game of Thrones, Jaime part à Port-Réal pour rejoindre Cersei, les dernières négociations devant les portes de Port-Réal échouent et Cersei ordonne à la Montagne morte-vivante de décapiter Missandei.

L’état mental de Daenerys se détériore

Au début de l’épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, “The Bells”, Jon atteint Dragonstone et informe Varys que les armées du Nord ont franchi le Trident. L’état mental de Daenerys se détériore et elle est sur le point de devenir folle. Elle brûle vif Varys pour l’avoir trahie et ordonne à Grey Worm de préparer les Immaculés et de naviguer vers Port-Réal. Tyrion veut donner aux partisans de Cersei une chance de faire le bon choix et d’annuler l’attaque si les cloches de la reddition sonnent.

Daenerys acquiesce et demande à Grey Worm de l’attendre à l’extérieur de la ville. Elle annonce également à Tyrion que son frère Jaime a été capturé et l’avertit qu’il ne doit pas la décevoir à nouveau. Tyrion demande une faveur à Ser Davos (joué par Liam Cunningham dans Game of Thrones). Il entre dans la tente où Jaime est retenu prisonnier et le presse de convaincre Cersei de changer sa ligne de conduite. Il libère Jaime en lui disant que si Cersei se rend, elle devra donner l’ordre de faire sonner les cloches. Jaime promet de faire de son mieux, et Tyrion révèle son plan d’évasion pour son frère et sa sœur.

Le carnage à Port-Réal

Port-Réal est sur la défensive et les Scorpions de Qyburn semblent plus dangereux qu’auparavant. La flotte de fer attend Daenerys et Euron espère tuer le dernier dragon. Jaime se faufile à l’intérieur, tout comme Arya et le Limier. Daenerys s’envole du soleil et se fraye un chemin à travers les éclairs des scorpions, détruisant les forces d’Euron et son drakkar Fer-Né, le Silence. Il saute dans la mer et parvient à s’échapper. La Compagnie d’Or rencontre les forces de Daenerys devant les portes de Port-Réal. Elle et Drogon rompent le silence inquiétant en attaquant Harry Strickland et ses mercenaires par derrière, et la bataille commence. Les forces Stark-Targaryen se précipitent à l’intérieur et Daenerys détruit les Scorpions sur les remparts dans “The Bells” de Game of Thrones.

Qyburn presse Cersei de se rendre et l’informe de l’incendie de la Flotte de Fer. Elle reste réticente tandis que les soldats Lannister déposent leurs armes. Jon et Tyrion semblent soulagés et des gens de tous les coins et recoins crient à la reddition. Lorsque les cloches commencent à sonner, Daenerys fait volte-face et succombe à la folie des Targaryen dans Game of Thrones. Brûlant de rage, elle s’élance et demande à Drogon de déverser du feu de dragon partout. Grey Worm empale le capitaine Lannister tandis que Jon tente de retenir ses hommes.

Les hommes du Nord se retiennent de justesse en raison des atrocités que la maison Lannister a infligées au Nord. Les structures s’effondrent et, devant l’entrée cachée du Donjon Rouge, Euron provoque Jaime et l’engage dans un combat. Bien que Jaime parvienne à tuer Euron à la fin, il a reçu de nombreux coups de couteau. Sandor affronte Gregor, et ils finissent par plonger dans la fosse ardente de l’enfer. Bien que Jaime retrouve Cersei, le duo est écrasé par la mort. Le feu de Drogon enflamme également les dernières caches de Feu grégeois dans la ville. Fidèle aux mots de la maison Daenerys, elle apporte “le feu et le sang” à Port-Réal dans l’avant-dernier épisode de Game of Thrones. Elle devient la Reine folle, la Reine des cendres dans la bataille décisive pour gagner le Trône de fer.