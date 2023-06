Codes de diffusion 3.8 de Genshin Impact : Réclamez vos récompenses et dominez le monde virtuel !

L’été est généralement le moment où les joueurs de Genshin Impact peuvent profiter de l’Archipel de la Pomme d’Or, mais HoYoverse apporte quelque chose de nouveau en 2023. Un événement estival sera toujours organisé, mais le paysage se concentrera davantage sur la topographie de Sumeru que sur celle de Mondstadt. Bien sûr, les joueurs sont probablement impatients de découvrir Fontaine plutôt qu’une nouvelle île limitée, mais le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle zone a de fortes chances d’enthousiasmer de nombreux voyageurs.

Genshin Impact 3.8 ne contient pas non plus de nouvelles unités, donc les joueurs qui veulent se contenter d’économiser pour les personnages de Fontaine peuvent simplement utiliser la prochaine version pour accumuler des souhaits. De plus, les Primogems récompensés par les codes livestream de Genshin Impact 3.8 ajouteront certainement un montant décent à l’épargne des joueurs. Cependant, il est essentiel d’être rapide, car ces codes d’échange de juin expirent moins d’un jour après la diffusion du livestream 3.8.

Codes de livestream de Genshin Impact 3.8

Les codes de réduction Genshin Impact suivants sont disponibles lors du livestream 3.8 :

QBQ2NH6DB4Z9 – 100 Primogems + 10 Minerais d’amélioration mystique

2SR3PY7CA52V – 100 Primogems + 5 Hero’s Wits

6A836GNUA52Z – 100 Primogems + 50 000 Mora

Les codes du livestream de Genshin Impact 3.8 ne sont disponibles que jusqu’au 24 juin à 12 heures (UTC-4), il est donc préférable de ne pas retarder l’échange. Les joueurs peuvent échanger les codes sur le site officiel, via la fonction en jeu ou en cliquant simplement sur le lien fourni, qui les mènera au site officiel d’échange avec le code déjà inclus.

À quoi s’attendre dans Genshin Impact 3.8

La version 3.7 de Genshin Impact ne prévoit pas de nouveaux personnages, et les joueurs ne verront donc pas de nouveaux visages dans la version 3.8. Au lieu de cela, les joueurs peuvent s’attendre à des reprises de personnages, avec Eula, qui n’a pas été présentée depuis très longtemps, et Klee, qui sont les deux principaux candidats à une reprise. Klee est généralement la vedette principale des événements d’été dans l’archipel de la pomme d’or, mais HoYoverse semble mélanger les choses puisque l’événement d’été de 2023 semble se dérouler dans le paysage de Sumeru plutôt que dans celui de Mondstadt.

Eula est un personnage Cryo qui manie une Claymore, mais son gameplay tourne autour du DMG physique plutôt que du Cryo. Récemment, un support parfait pour elle, Mika, est sorti, mais Eula n’a pas été incluse dans sa bannière. C’est choquant, car les supports de niche sont généralement accompagnés de leur DPS le plus adapté. Par exemple, la bannière de Raiden Shogun comprend toujours Kujou Sara, et celle d’Arataki Itto augmente toujours les chances d’obtenir Gorou. Ajoutez à cela le fait qu’Eula n’a pas été présente depuis longtemps, et il est logique que la Reine de la vengeance soit enfin de retour dans la bannière limitée.

Klee, quant à elle, est une Pyro chaotique qui manie le Catalyseur, ce qui fait d’elle un personnage de premier plan pour infliger des dégâts à la Pyro. En combat, elle joue le rôle de DPS principal et, malgré son apparence enfantine, Genshin Impact Klee possède certains des mécanismes les plus intéressants du jeu, ce qui la rend difficile à maîtriser. Elle n’est actuellement pas considérée comme la meilleure infligeuse de dégâts, car il existe des options meilleures et plus faciles comme Hu Tao, mais le charme de la fille d’Alice est certainement suffisant pour que les gens veuillent avoir cette petite poissarde dans leur équipe.

Outre les îles limitées et les rediffusions tant attendues, les joueurs peuvent également s’attendre à la sortie de nouvelles cartes du JCC. Après la mise à jour massive du JCC dans Genshin Impact 3.7, il est clair que le développeur a l’intention de continuer à développer le jeu de cartes, il ne serait donc pas surprenant que d’autres cartes soient ajoutées dans la version 3.8.