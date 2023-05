Genshin Impact : date de sortie de la mise à jour 3.7 et fuite des bannières de livestream

Etant l’un des jeux les plus populaires au monde, les attentes sont nombreuses concernant Genshin Impact. Alors que le prochain chapitre est extrêmement prometteur, de nombreux fans anticipent l’été en raison de la fuite de la région Fontaine et des personnages.

Fontaine ne devrait pas arriver avant juillet, mais bien avant cela, nous aurons droit à la mise à jour 3.7 vers la fin du mois de mai.

Date de sortie de la mise à jour 3.7 de Genshin Impact

La date de sortie de la mise à jour 3.7 de Genshin Impact est le 24 mai 2023.

Cette date est confirmée par l’article du blog Hoyoverse qui indique que la bannière de l’événement Baizhu se terminera le 23 mai. Baizhu fait partie du souhait d’événement de personnage final pour la version 3.6, et les chapitres suivants commencent toujours le jour suivant, le mercredi.

La version 3.6 a débuté le 12 avril, ce qui signifie que sa durée s’inscrit dans la continuité des chapitres du jeu qui durent six semaines. Les bannières de la version 3.6 incluaient Nahida et Nilou au début de la mise à jour, et il ne reste plus que quelques semaines aux fans pour obtenir Baizhu et une rediffusion de Ganyu.

Quand aura lieu le livestream de Genshin Impact 3.7 ?

La date de diffusion du livestream de la mise à jour 3.7 de Genshin Impact n’a pas encore été confirmée, mais elle devrait avoir lieu le 12 mai.

Les avant-premières des livestreams ont toujours lieu deux semaines avant le début du chapitre suivant. Elles sont généralement diffusées le vendredi, mais il est arrivé qu’elles aient lieu le week-end.

Nous mettrons à jour cet article lorsqu’une date aura été confirmée par Hoyoverse. Vous pourrez regarder l’émission spéciale en direct sur la chaîne Twitch officielle du jeu. Si vous ne pouvez pas la regarder en direct, vous pourrez la voir peu de temps après sur la chaîne YouTube du jeu.

Fuite des bannières du livestream

Le calendrier des bannières pour 2023 montre que le nouveau personnage Kiara est déjà confirmé pour la mise à jour 3.7.

Hoyoverse a annoncé qu’ils feraient partie du prochain chapitre, ils seront donc montrés en action pendant le livestream. Aucun autre héros n’a encore été confirmé, mais des fuites suggèrent que nous aurons les éléments suivants pour les phases 1 et 2 :

Phase 1 :

Yae Miko – 5 étoiles

Yoimiya – 5 étoiles

Chongyun – 4 étoiles

Yunjin – 4 étoiles

Kiara – 4 étoiles

Phase 2 :

Kazuha – 5 étoiles

Alhaitham – 5 étoiles

Yaoyao – 4 étoiles

Shikanoin Heizou – 4 étoiles

Xiangling – 4 étoiles

Les bannières et phases ci-dessus proviennent de HutaoLover77 avec la citation de Uncle Y.

更に星4もUncle YCから確認されました 3.7 ガチャ:

前半:八重 宵宮 重雲 綺良々 雲菫

後半:万葉 アルハイゼン ヨォーヨ 香菱 平蔵 pic.twitter.com/5rVWcKzeJT — 往生堂七十七代目堂主胡桃 (@HutaoLover77) May 5, 2023

Bien sûr, à part l’inclusion de Kiara, rien n’est encore confirmé.