Genshin Impact : tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.7

Toutes les nouveautés de Genshin Impact avec la mise à jour "Summoner's Duel".

Version 3.7 "Duel! The Summoners' Summit!" Trailer | Genshin Impact

Lors d’une émission spéciale diffusée le samedi 13 mai, Hoyoverse a présenté en avant-première les nouveautés de la prochaine mise à jour 3.7 de Genshin Impact, baptisée “Summoner’s Duel” (Duel d’invocateurs). Parmi les nouveautés, deux nouveaux personnages nommés Kirara et Charlotte ont été présentés, des événements et l’inclusion de gachapons ont été annoncés, et les surprises qui accompagneront cette mise à jour ont été dévoilées.

La prochaine mise à jour 3.7 de Genshin Impact sera publiée le mercredi 24 mai 2023, si les plans ne changent pas. La version 3.7 devrait être disponible jusqu’au 5 juillet 2023, bien que toutes ces dates soient susceptibles de changer légèrement.

L'aperçu de la version 3.7 « Duel au Pic des invoqueurs » est disponible ! Par ici pour plus de détails >> https://t.co/KhzpxcnYNl

Une partie de cartes est comme la vie. La main de départ est décidée par la chance, mais l'expérience peut retourner la situation.#GenshinImpact pic.twitter.com/nc3bW6GHOJ — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) May 14, 2023

Nouveaux personnages : Charlotte et Kirara

Charlotte est journaliste pour le journal Fontaine’s Steambird. Cependant, il est important de préciser qu’elle ne sera pas disponible dans les gachapons de la mise à jour, mais le sera dans le futur.

D’autre part, Kirara est une employée de la compagnie maritime Komaniya Express à Inazuma, qui utilise une épée légère et a la capacité de se transformer et de créer des boucliers. Sa capacité ultime est de remplir le champ de bataille de bombes élémentaires Dendro.

Au cours de la phase 1 de Genshin Impact version 3.7, les gachapons de Yoimiya et de Yae Miko seront rouverts, et nous aurons la chance d’obtenir le nouveau Kirara en tant que personnage quatre étoiles.

L’étape 2 marque le retour des bannières Kaedehara Kazuha et Alhacen.

Nouvelle arme : l’arc Perforaibis

La nouvelle arme que vous pouvez obtenir en relevant les défis des mini-jeux de l’événement Duel d’invocateurs de l’Impact Genshin est l’arc Perforaibis à quatre étoiles. Après avoir touché un ennemi avec une attaque chargée de l’arc Perforaibis, la maîtrise élémentaire du personnage augmente pendant un certain temps. Cet effet peut s’empiler jusqu’à 2 fois et ne peut être activé qu’une fois toutes les demi-secondes.

Nouveaux mini-jeux :

“Pèlerinage touristique” est une activité où nous devons visiter des sites touristiques dans les quatre nations, relever des défis et collecter des timbres. Au fur et à mesure que nous collectons des timbres, nous obtenons des récompenses plus intéressantes.

Dans “Summoning : Zero Hour”, nous participerons à un tournoi de cartes dans lequel nous ne pourrons pas utiliser nos propres decks, mais où des cartes prédéterminées nous seront fournies.

Le “Perpetual Motion Puzzle” est une série de puzzles dans lesquels nous devons placer des engrenages dans la bonne position.

Dans “Génies de la stratégie”, nous devrons relever des défis de combat en utilisant des dés élémentaires pour générer des barrages de dégâts contre les ennemis et obtenir des avantages.

En terminant ces mini-jeux, nous obtiendrons des récompenses telles que des protogemmes, des matériaux pour améliorer nos personnages et, comme vous l’avez vu, une nouvelle arme à quatre étoiles : l’arc Perforaibis.

Autres événements :