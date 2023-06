Godzilla vs Kong 2 : tout ce qu’on sait de la suite (date de sortie, casting, intrigue…)

Les mises à jour de Godzilla x Kong : The New Empire révèlent que l’affrontement sera épique, surtout si l’on tient compte de la fin du premier film. L’avenir du MonsterVerse a toujours été axé sur la sortie de Godzilla vs Kong.

Six ans avant que Godzilla vs Kong ne sorte en salles et que HBO Max, Warner Bros et Legendary Entertainment n’annoncent leur intention de développer un film sur King Kong en plus de la suite de Godzilla, tout le monde savait que cela mènerait finalement à un affrontement entre Godzilla et Kong. Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts est sorti en 2017 et Godzilla : King of the Monsters de Michael Dougherty est finalement sorti en 2019 – cinq ans après la sortie du premier film de Gareth Edwards.

Tout le monde savait que l’objectif était de poser les bases pour que les deux monstres s’affrontent sur grand écran en 2021. Cependant, aucune suite du MonsterVerse n’a été confirmée avant la sortie du film, probablement parce que le studio ne voulait pas que l’on sache qui gagnerait.

Étant donné la façon dont Godzilla vs Kong se termine, les deux monstres devenant les rois de leurs domaines respectifs – Godzilla restant le Titan Alpha à la surface et Kong régnant en tant que roi de la Terre creuse – ils reviendront dans Godzilla vs Kong 2 pour terminer leur bataille. Voici les dernières mises à jour de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire.

Les dernières infos de Godzilla vs Kong 2

Les mises à jour de Godzilla vs Kong révèlent qu’un teaser a été diffusé pour le prochain film du MonsterVerse, et qu’il révèle enfin le titre du film à venir : Godzilla x Kong : The New Empire. Les images ont également permis aux spectateurs de voir pour la première fois le nouveau méchant, qui semble étonnamment être un membre de la race de Kong.

D’après le teaser et le titre du film, Godzilla x Kong : The New Empire verra les deux monstres faire équipe contre Titan, un antagoniste si redoutable qu’il faudra les efforts des deux souverains pour l’arrêter. Ce qui est vraiment choquant à propos de ce nouveau méchant du MonsterVerse, c’est que l’espèce de Kong est supposée s’être éteinte.

Cependant, ce n’est pas le cas, car les mises à jour de Godzilla x Kong : The New Empire présentent le nouveau et puissant singe Titan. De plus, le méchant a des yeux bleus qui brillent, ce qui suggère que le singe Titan possède les mêmes pouvoirs que Godzilla. Godzilla est alimenté par une énergie atomique bleue qui lui confère sa capacité de souffle atomique, ce que Kong ne possède pas.

Comme le pouvoir de Godzilla se trouve au temple de la Terre creuse, il est possible qu’un membre de l’espèce de Kong ait trouvé un moyen d’entrer et d’obtenir ce pouvoir pour lui-même. Si c’est le cas, il est possible que cet incident soit à l’origine de la Guerre des Titans.

Date de sortie de Godzilla Vs Kong 2

En mars 2022, les mises à jour de Godzilla vs Kong indiquent que le film allait être tourné dans le Queensland, en Australie. Le tournage s’est finalement terminé à la fin de l’année 2022. Godzilla x Kong : The New Empire sera tourné dans le sud-est du Queensland ainsi que sur la Gold Coast.

Le tournage étant terminé, il y aura maintenant une très longue période de montage et de post-production où l’on concevra les monstres et les images de synthèse qui apparaîtront à l’écran. La date de sortie officielle de Godzilla x Kong : The New Empire est le 13 mars 2024 au cinéma en France.

Casting de Godzilla x Kong : The New Empire

En ce qui concerne les mises à jour de Godzilla x Kong : The New Empire, l’accent est mis sur les monstres et pas tellement sur les humains. Les informations sur le casting sont donc secondaires par rapport aux informations sur les monstres eux-mêmes. Cependant, il y a quelques grandes informations sur Godzilla x Kong : The New Empire concernant les humains qui apparaîtront aux côtés des créatures géantes. La plus grande nouvelle est qu’il y a un tout nouveau personnage principal en la personne de Dan Stevens de Legion. Il incarne le protagoniste principal dans un rôle qui pourrait être similaire à celui d’Alexander Skarsgård dans Godzilla vs. Kong.

Brian Tyree Henry devrait reprendre le rôle de Bernie Hayes, apparu pour la première fois dans Godzilla vs. Kong. Il était le théoricien de la conspiration qui a fait équipe avec Madison Russell et Josh Valentine pour révéler ce que Monarch faisait en coulisses. Rebecca Hall est également de retour dans le rôle du Dr Ilene Andrews, la linguiste qui a étudié Kong sur Skull Island, ainsi que Kaylee Hottle dans le rôle de sa fille adoptive Jia. En ce qui concerne les nouveaux venus, Fala Chen (Shang Chi) a rejoint la distribution dans un rôle inconnu. Alex Ferns (Andor) et Rachel House (Thor Ragnarok) sont deux autres nouveaux membres du casting.

Détails de l’histoire de Godzilla vs Kong 2

Dans une interview accordée à Deadline, le réalisateur de Godzilla vs Kong, Adam Wingard, a suggéré ce sur quoi l’histoire de Godzilla x Kong : The New Empire pourrait se concentrer – en s’appuyant sur le lore de la Terre creuse. Wingard a déclaré qu’il pensait qu’en explorant et en expliquant la Terre creuse, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire pourrait en dire plus sur l’origine des Titans, comment ils sont arrivés là et pourquoi ils sont remontés à la surface. Il précise également que les films précédents ont suscité suffisamment de mystère autour de cet endroit et que, tout comme les spectateurs, il souhaite que ces questions trouvent une réponse. La citation complète d’Adam Wingard peut être lue ci-dessous.

Le point de départ clair que nous avons amorcé (dans GVK), l’exploration de la Terre creuse, je pense qu’il y a beaucoup plus à faire à cet endroit. Il s’agit d’une préhistoire de la planète Terre, d’où viennent tous les titans. Nous avons créé des mystères dans ce film, des choses que je veux voir résolues, explorées et poussées à un niveau supérieur.

Avec les dernières mises à jour de Godzilla x Kong : The New Empire révélant le titre du film et le nouveau méchant, une histoire plus concrète peut être établie. Godzilla x Kong : The New Empire verra Godzilla et Kong faire équipe cette fois-ci pour combattre une force Titan mortelle. Il semblerait que l’infâme Titan ait volé le pouvoir du temple de la Terre creuse pour rivaliser avec celui de Godzilla et de Kong, et afin de maintenir la paix entre les deux mondes, les Titans titulaires doivent s’unir pour l’arrêter. Tous ces détails possibles permettraient à Adam Wingard de tenir sa promesse d’explorer davantage la Terre creuse.

Bande annonce de Godzilla x Kong : The New Empire

Bien que les mises à jour de Godzilla x Kong : The New Empire n’incluent pas de bande-annonce complète, Legendary Entertainment a diffusé une bande-annonce de révélation du titre qui donne aux spectateurs un aperçu du nouveau méchant, ce qui en dévoile peut-être plus que les studios ne l’avaient prévu. La bande-annonce montre un Titan redoutable assis au milieu d’ossements et d’autres vestiges, les yeux bleus brillants. La caméra fait un zoom arrière pour révéler les crânes lumineux des singes de Kong et un Godzillasaurus, avant d’afficher le titre du film à l’écran, accompagné d’un rugissement assourdissant. Les yeux bleus incandescents du nouveau méchant englobent ensuite l’écran avant que le noir ne soit rétabli.

GODZILLA x KONG Bande Annonce Teaser (2024)

Lire cette vidéo sur YouTube

L’avenir du Monsterverse Godzilla Vs Kong inclut également un spin-off TV

Apple TV est le service de streaming à surveiller en ce qui concerne la nouvelle série télévisée dérivée du MonsterVerse. Il semblerait que cette série se déroulera après les événements de Godzilla, le film de 2014. Après la bataille prolifique entre Godzilla et les autres titans, la série télévisée suit une famille ayant des liens mystérieux avec l’organisation Monarch. Au fur et à mesure qu’ils découvrent de nouvelles connaissances et plus de mystère autour de leur héritage, les choses vont inévitablement se réchauffer alors que les Titans menacent de destruction totale.

Le showrunner de la série Godzilla n’est autre que Chris Black, de Star Trek : Enterprise, en collaboration avec Matt Fraction, qui a produit Hawkeye. Avec Godzilla x Kong : The New Empire qui se profile à l’horizon, et le spin-off télévisé, les fans du MonsterVerse vont vivre une période passionnante.