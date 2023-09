Google Pixel 8 : Ce que nous savons déjà grâce au teaser officiel

Google fabrique certains des meilleurs téléphones du marché ! Et je ne dis pas cela uniquement parce que j’utilise le Pixel 6a au quotidien. Je dis cela parce que je crois que toutes les fonctionnalités uniques, telles que les modes d’appareil photo supplémentaires et les fonctions d’assistant avancées, transforment le Pixel en une expérience Android de premier ordre.

Sneak Peek at Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Maintenant, j’ai peut-être opté pour un téléphone de milieu de gamme, mais même moi, je peux vous dire que le flagship est là où c’est vraiment le cas. Et bien que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro aient été géniaux, nous sommes tous excités par ce qui va suivre : le Pixel 8.

Et je dois féliciter Google, car nous n’avons pas eu besoin d’attendre des fuites non officielles ! Après la fuite d’un rendu du téléphone par le Big G, nous avons maintenant un teaser complet mis en ligne. Et, bien sûr, il révèle quelques détails croustillants sur le prochain téléphone phare de Google.

Sauvez le D8, les gens : c’est l’appel à l’action que Google veut que vous adoptiez avec ce sneak peek. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront officiellement dévoilés le 4 octobre à 10h ET, lors de l’événement Made By Google de 2023.

De plus, vous l’avez deviné : c’est à ce moment-là que les précommandes seront disponibles, alors vous voudrez peut-être commencer à économiser !

Mais qu’est-ce que cette élégante vidéo teaser révèle d’autre ? Eh bien, mettons les choses au clair : une variante rose du téléphone qui semble se situer quelque part entre le “Rose Gold” et le “Coral”. Ensuite, nous avons également une variante blanche avec des garnitures argentées, qui a une lourde vibration de céramique.

D’une manière générale, le Pixel 8 ne s’éloigne pas de la philosophie de conception vers laquelle Google a fait la transition avec le Pixel 6. Ou, en d’autres termes : il n’y a pas tant de caractéristiques de conception qui séparent radicalement le Pixel 7 du Pixel 8.

À gauche, le Pixel 7 Pro et à droite, le futur Pixel 8 Pro. – Le Google Pixel 8 est présenté dans une vidéo officielle ! Voici quand vous pourrez le précommander.

À gauche, le Pixel 7 Pro et à droite, le futur Pixel 8 Pro.

Ce n’est toutefois pas tout à fait le cas en ce qui concerne leurs modèles Pro respectifs. Le Pixel 7 Pro avait un objectif séparé de la partie gauche “principale” du réseau de caméras, puis une seule découpe de flash LED, tandis que le Pixel 8 Pro combine toutes les caméras en une seule configuration soignée, puis a deux découpes positionnées verticalement à leur droite.

L’une d’entre elles est certainement le flash LED. Quelle est l’autre ? Nous le découvrirons probablement avec une certitude absolue le 4 octobre, mais je pense qu’il s’agira d’une sorte de capteur qui améliore les performances globales de l’appareil photo du Pixel 8 Pro.

Naturellement, lors de l’événement, nous apprendrons bien plus que cela : nous saurons enfin avec certitude ce que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont sous le capot ! Et nous aurons probablement l’occasion de voir la prochaine itération de la Pixel Watch et des Pixel Buds être annoncée également.