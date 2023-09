Google Pixel 8 et 8 Pro : Les prix européens enfin révélés, avec un éventail de choix de stockage et de couleur

Un nouveau rapport sur la famille Pixel 8 vient de tomber, révélant les options de stockage européennes ainsi que leurs prix respectifs. Nous obtenons également les options de couleur. Cependant, la mauvaise nouvelle est que les Pixel 8 et 8 Pro seront probablement plus chers que leurs prédécesseurs.

La hausse de prix est assez importante si l’on se fie à la source, bien sûr. Le Pixel 8 avec 128 Go de stockage demandera 874 € avec 23 % de TVA, tandis que la variante 256 Go passe à 949 €. Lors de son lancement, le Pixel 7 était proposé à partir de 650 €. Le Pixel 8 Pro devrait, selon les rumeurs, être lancé à 1 235 € pour simplement 128 Go de stockage et demandera 1 309 € pour l’itération 256 Go. Le modèle de 512 Go vous reviendra à un prix encore plus élevé de 1 461 €. À titre de référence, le Pixel 7 Pro a été lancé à 900 €.

Pour être franc, ces hausses de prix semblent un peu absurdes, nous prenons donc ces conclusions avec une bonne dose de scepticisme.

Les informations sur les options de couleur, en revanche, semblent dignes de confiance. Le petit Pixel sera disponible en couleurs Hazel, Obsidian, Rose et Mint, tandis que le modèle Pro sera peint en Bay, Obsidian, Porcelain et Mint.

Certaines rumeurs récentes concernant le duo suggèrent que Google prépare une vidéo Night Sight pour compléter Night Sight pour les photos, il sera donc intéressant de voir ce que Google a inventé. Les rumeurs selon lesquelles les téléphones ne seraient équipés que d’une carte eSIM se sont révélées fausses, de sorte que le plateau physique de la carte SIM est maintenu pour l’instant.