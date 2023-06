Grand Theft Auto Online reçoit une mise à jour massive de San Andreas Mercenaries

La grande mise à jour de San Andreas Mercenaries pour Grand Theft Auto Online est maintenant en ligne. Sortie début juillet, la mise à jour San Andreas Mercenaries se concentre sur une opération appelée Project Overslow, dirigée par Charlie Reed, visant à renverser l’organisation corrompue Merryweather Security. Six nouvelles missions Project Takedown ne sont que le début de tout nouveau contenu Grand Theft Auto Online des mercenaires de San Andreas. Des opérations LSA, des propriétés de hangar améliorées et des missions source, de nouveaux véhicules et bien plus encore ont été ajoutés au jeu.

GTA Online: San Andreas Mercenaries Now Available

Lire cette vidéo sur YouTube

Lors de l’annonce de la mise à jour de San Andreas Mercenaries le 2 juin dernier, Rockstar a donné un avant-goût de ce que proposait le patch Grand Theft Auto Online d’aujourd’hui. Outre la liste des ajouts de contenu prévus, Rockstar s’est également adressé directement à la communauté. Rockstar a reconnu que de nombreuses améliorations apportées à San Andreas Mercenaries ont été réalisées en réponse aux commentaires directs de la communauté Grand Theft Auto Online. San Andreas Mercenaries a été réalisé en partie grâce au soutien continu des joueurs.

La plus grande nouveauté de Grand Theft Auto Online est le projet Overthrow. Six missions scénarisées permettront aux joueurs de se regrouper avec trois de leurs amis pour relever des défis de taille. Lancée à partir de la dernière amélioration du terminal d’opérations du Mammoth Avenger, chaque mission sera unique en son genre. Menez des opérations de reconnaissance, récupérez du matériel, effectuez des sauvetages et affrontez Merryweather Security à travers San Andreas. Le projet Overthrow n’est que le tout dernier contenu de fin de partie de Grand Theft Auto Online.

Depuis le nouveau terminal d’opérations, les joueurs de Grand Theft Auto Online peuvent également lancer trois nouveaux contrats privés d’opérations LSA. Rockstar a saisi l’occasion de partager encore plus de missions, indépendamment des événements de Project Overthrow. Il s’agit notamment d’une infiltration en parachute sur un porte-avions, de l’élimination d’une installation gouvernementale à l’aide d’un EMP et d’un bombardement. Chaque opération LSA donne droit à une tenue si elle est accomplie pour la première fois.

Mais ce n’est que le début de l’énorme mise à jour de San Andrea Mercenaries. Le hangar peut être amélioré grâce à de nombreuses fonctionnalités, trois nouvelles missions de vente de Grand Theft Auto Online ont été ajoutées, le Mammoth Avenger peut être amélioré et personnalisé, des véhicules tels que le Grotti Itali GTO Stinger TT et le Maibatsu MonstroCiti sont désormais disponibles, et le SMG tactique est proposé dans le fourgon d’armes. Il y a également une tonne d’améliorations de la qualité de vie, y compris une économie entièrement rééquilibrée.

La mise à jour San Andreas Mercenaries modifie Grand Theft Auto Online de plusieurs façons intéressantes. Ceux qui cherchaient une occasion de revenir au jeu multijoueur en ligne ont désormais une excellente excuse. Même les plus grands fans de Grand Theft Auto Online auront de quoi se réjouir. Les mises à jour de contenu de Grand Theft Auto Online sont loin d’être terminées. Rockstar fait déjà allusion à une “bataille à grande échelle sur Cayo Perico” qui arrivera dans quelques semaines