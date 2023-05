Grey’s Anatomy saison 19 : spoiler de l’épisode 7 “Pot de départ”

Trop hâte de savoir ce qu’il va se passer dans l’épisode 7 de la saison 19 de Grey’s Anatomy ? Voici pour vous le spoiler complet de l’épisode “Pot de départ”.

Après ce qui a semblé être une décennie de préparation à la sortie de Meredith de Grey Sloan – et au départ d’Ellen Pompeo en tant que personnage principal de Grey’s Anatomy – le médecin se retire enfin. Mais la conclusion de ce long adieu n’a pas été faite que d’accolades et de toasts au champagne. Lisez la suite, et nous discuterons de la confrontation qui était peut-être attendue, ainsi que de la façon dont elle a été résolue – si elle l’a été.

Au début de “Pot de départ”, les résidents s’affrontent pour savoir lequel d’entre eux sera autorisé à assister à la transplantation partielle du cœur que Maggie et Winston vont effectuer sur le bébé Arlo. Mika, qui passait déjà une journée difficile parce que sa maison et sa camionnette avaient été remorquées, s’est rapidement sentie frustrée par ses points de suture peu reluisants et a couru chez Joe pour obtenir un tutoriel de Helm. (Lorsque la mère d’Arlo s’est dégonflée, c’est Amelia, se souvenant de son expérience avec le malheureux Christopher, qui l’a fait changer d’avis.

Après que Maggie et Winston aient réussi un miracle au bloc opératoire, les mariés ont enfin parlé de leur dispute. Apparemment, au cours des deux semaines qui se sont écoulées à l’écran, il a attendu des excuses pour sa remarque selon laquelle elle ne respectait pas sa volonté de changer de spécialité pour sauver leur mariage. Mais à ce moment-là, il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de “je suis désolé”. De plus, il s’est rendu compte qu’au cours de leur relation, il avait négligé la froideur de sa femme, un aspect de sa personnalité qu’il ne respectait pas.

En parlant de couples à la croisée des chemins, Meredith et Nick se sont également disputés. Il était furieux qu’elle ne l’ait pas rappelé. Elle était furieuse qu’il ne lui ait pas dit “Je t’aime” en retour. Il était furieux qu’elle ait décidé de déménager sans lui en parler. Elle était furieuse qu’il lui ait envoyé des signaux si contradictoires qu’elle ait pensé qu’il était normal de décider de déménager sans lui en parler. Incrédule à l’idée que son (ex ?) petite amie lui reproche l’état de leur relation, il est parti en trombe.

Heureusement, Meredith et Nick ont rapidement eu un problème plus urgent à résoudre : Tessa, auteur de livres pour enfants, était de retour et se vidait de son sang. Lucas voulait se battre pour l’envoyer immédiatement au bloc, mais il ne l’a pas fait par peur de ce que les autres penseraient. Elle est donc décédée sur la table d’opération. Par la suite, Meredith a exprimé ses sentiments aussi clairement qu’elle le pouvait.

“Je veux que tu fasses partie de ma vie si tu veux en faire partie”, dit-elle à Nick. “Mais si je dois choisir, je choisis moi, je choisis mes enfants, et je choisis ce qui est le mieux pour nous, et je ne vais pas te supplier de m’aimer”.

Plus tard, léchant ses blessures avec Simone, l’interne a pu remonter le moral de Mer en lui révélant que Tessa avait sauvegardé son dernier livre sur une clé USB.

Par ailleurs, Teddy s’est présentée à Richard comme un nouveau chef potentiel. Mais lorsqu’il lui a proposé le poste, elle lui a demandé d’y réfléchir. Jules a échangé avec Blue l’histoire de sa peur des bébés contre une autre aventure. Et pendant que le personnel de Grey Sloan portait des toasts à Meredith et mangeait un gâteau de bar-mitzvah, Taryn versait du whisky et de la franchise à Nick chez Joe. L’essentiel de sa réprimande : Meredith est géniale et, pour une raison ou une autre, elle l’aime, et s’il rate son coup, c’est qu’il est idiot.

Après la conférence de Helm, Nick a essayé de se rendre à l’aéroport à temps pour des retrouvailles cinématographiques avec Mer. Lorsqu’il est devenu évident qu’il arriverait trop tard, il a téléphoné pour lui dire qu’il l’aimait et elle a fait semblant de ne pas l’entendre. (Alors que l’heure approche, Maggie demande à passer la nuit dans le nouvel appartement d’Amelia, et Lucas et Simone se présentent tous les deux au fumoir de Mer – Amelia l’avait invité à y rester, et Mer l’avait invitée. La tentation de sortir ensemble était là, mais Simone, qui venait de se fiancer, ne voulait pas faire subir à Lucas un rebond – surtout pas maintenant qu’ils étaient colocataires.

De toute façon, une troisième roue du carrosse était en route : Maggie avait invité Mika à rester à la maison. Bien sûr, il y avait un trou dans le grenier, mais il n’y avait pas de meilleur loyer.

L’épisode 7 de la saison 19 de Grey’s Anatomy est diffusée ce mercredi 17 mai 2023 à 21h10 sur TF1.