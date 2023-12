GTA 5 : Une fuite suggère que 8 DLCS ont été abandonnés

Plus tôt, nous avons parlé d’une fuite importante qui a vu apparaître en ligne le code source de GTA 5, du code frais de GTA 6 et des fichiers du projet Bully 2, qui a été annulé.

Cette fuite faisait suite à celle de l’année dernière, qui avait vu plus de 100 Go de contenu apparaître à la suite d’un piratage dont Rockstar Games et GTA 6 avaient été victimes.

Aujourd’hui, des joueurs à l’œil aiguisé ont plongé dans le contenu déterré de GTA 5, qui comprend des milliers de lignes de code, des cartes conceptuelles, des rendus de bâtiments et de personnages, et bien d’autres choses encore.

Il a été déterminé que pas moins de huit éléments de DLC initialement destinés à la partie solo de GTA 5 ont été mis au rebut au fil des ans.

Pourquoi GTA 5 n’a-t-il jamais eu de DLC ?

C’est en 2017 que des représentants de Rockstar Games ont levé le voile sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de DLC pour GTA 5. C’était une partie parce que GTA Online était un tel succès et une telle source d’argent qu’il accaparait les ressources, mais c’était aussi parce que l’histoire de GTA 5 était “très, très complète”. La production des versions next-gen, qui sont sorties un an après la sortie du jeu, a également demandé beaucoup d’efforts.

Lors de la récente fuite qui a vu l’ensemble du code source et une multitude de contenus pour GTA 5 apparaître sur les ondes et dans les cercles sociaux du monde entier, les éléments de DLC suivants ont été découverts.

Ils n’ont jamais réussi à voir le jour :

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Pack Relationnel

Pack Entreprise

Prologue DLC

DLC LibertyV

D’après cette liste, nous devions donc retourner à Liberty City, explorer ce qui s’est passé avant le début du jeu et potentiellement entretenir des relations à travers Los Santos.

Un DLC devait potentiellement permettre aux joueurs de gérer des entreprises importantes en dehors de celles déjà disponibles, et nous aurions pu voir Trevor endosser le rôle d’une sorte d'”agent “.

Il y a un clin d’œil au pack “SP Manhunt”, qui (et c’est une hypothèse) pourrait être une sorte de croisement avec le jeu sanglant de Rockstar du même nom, sorti en 2003.