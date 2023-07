GTA 6 pulvérise tous les records de coûts dans l’histoire du divertissement, d’après un initié

Grand Theft Auto VI serait le jeu le plus cher jamais réalisé, Rockstar Games prévoyant d’établir de nouvelles normes dans l’industrie avec sa sortie.

L’attente de Grand Theft Auto VI a été insupportable, c’est le moins que l’on puisse dire. Rockstar Games n’a fait qu’observer un silence radio, et on peut dire que les fans se rendent fous à force d’allusions, de rumeurs et de spéculations sur ce qui nous attend à la sortie du jeu. L’une des fuites qui a partagé des parties du jeu en ligne fait actuellement l’objet de poursuites pénales pour son impatience, mais elle a récemment été jugée inapte à être jugée par un psychiatre.

Parmi toutes ces spéculations, la principale chose à retenir est la taille et l’échelle du jeu, qui serait l’un des plus grands mondes ouverts jamais réalisés, sans compter des titres comme Starfield, bien sûr. Des lieux célèbres de Grand Theft Auto comme Vice City ont été évoqués, et des fuites suggèrent qu’il y aura plus à faire que jamais, en plus de causer le chaos qui fait la réputation de la série.

De nouvelles informations d’initiés ont récemment été publiées, qui suggèrent que le développement du jeu coûte un joli penny à Rockstar et vise à établir un nouveau standard dans l’industrie du jeu. L’information a été diffusée par un hacker, puis partagée par le compte Twitter @GTAVInewz, qui a déclaré : “GTA 6 aurait coûté 2 milliards de dollars et est en développement depuis 2014, ce qui en fait le produit de divertissement le plus cher de tous les temps, Rockstar étant déterminé à établir de nouvelles normes dans l’industrie.”

Étant donné la taille du jeu, il ne serait pas surprenant de découvrir que le développement a commencé il y a plusieurs années, et l’idée que Rockstar prévoit d’utiliser le jeu pour établir une nouvelle norme pour le gameplay en monde ouvert est certainement excitante. Cette idée est également corroborée par les propos de la société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, qui a récemment déclaré que le développeur “recherche la perfection” dans la conception de GTA VI.

Le coût de développement de 2 milliards de dollars peut sembler énorme, car il l’est, mais avec une franchise aussi renommée auprès des fans et des critiques, il ne fait aucun doute que le jeu sera rentabilisé, et même un peu plus. En fait, Grand Theft Auto VI devrait rapporter un milliard de dollars rien que la première semaine, et si l’on ajoute à cela tous les fans de GTA Online qui ont abandonné Grand Theft Auto V, ce chiffre ne fera qu’augmenter.