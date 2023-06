GTA VI devrait rapporter plus d’un milliard de dollars dès la première semaine, selon les analystes

Compte tenu de l’engouement suscité, je ne serais pas surpris que le jeu devienne un succès dès la première minute.

À quand la première bande-annonce de GTA VI ? C’est la question que je me pose à chaque fois que je pense à un jeu vidéo depuis plusieurs mois. Rockstar Games se traîne les pieds, si vous voulez mon avis. Mais la santé mentale que je perds à cause du studio sera pleinement rétablie lorsqu’ils dévoileront leur prochain jeu en vidéo (si ma poitrine n’explose pas de hype d’ici là, bien sûr).

Quoi qu’il en soit, et en l’absence de données officielles sur GTA VI, la seule chose dont nous pouvons nous contenter, ce sont toutes les fuites qui sont apparues sur le jeu ces dernières semaines. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me concentrer sur l’une d’entre elles, mais sur une prédiction qui m’a donné des sentiments mitigés : d’une part, je la trouve logique, et d’autre part, elle m’a laissé perplexe pendant plusieurs minutes. Voici ce que les analystes pensent du prochain jeu de Rockstar Games.

GTA VI propulsera Rockstar Games vers les sommets

La prédiction que je vous livre aujourd’hui provient de l’analyste Joost Van Dreunen de TweakTown, un portail spécialisé dans la réalisation de ce type d’analyse

L’analyste affirme que GTA VI se vendra entre 12 et 14 millions d’exemplaires lors de sa première semaine de sortie

Cela se traduirait par un revenu de plus d’un milliard de dollars pour le jeu au cours de ses 7 premiers jours

D’autre part, l’analyste s’attend à ce que les ventes à la fin de l’année, lors de sa sortie, soient d’environ 25 millions d’unités

Voilà ce qui est fou : GTA V a réussi à gagner autant d’argent en seulement 3 jours

Que pensez-vous de ces prédictions, pensez-vous que Rockstar Games sera de retour au sommet lorsqu’ils sortiront enfin GTA VI ? Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles concernant le jeu afin que vous ne manquiez rien à ce sujet.