GTA VI : Rockstar trolle la communauté avec un nouveau teaser de gameplay caché

Nous en sommes maintenant au point où Rockstar Games se moque de tout et a publié toutes sortes de teasers manifestement orientés vers GTA VI dans les mises à jour qu’il publie pour GTA Online (bien que tout le monde ne soit pas entièrement satisfait des mouvements du studio avec le dernier qui a frappé le jeu). La société n’a toujours pas publié de première bande-annonce officielle pour son sixième épisode numéroté de la série, et nous voilà en train de grimper aux murs et de nous ronger les ongles.

Hier encore, je vous ai dit qu’un nouveau t-shirt avait été publié sur GTA Online et qu’il dissimulait un message caché qui a déclenché toutes sortes de spéculations au sein de la communauté sur une possible annonce imminente de GTA VI. Mais Rockstar Games a récidivé avec un nouveau vêtement qui, cette fois-ci, lance un nouveau message, mais ne prend pas la peine de le cacher le moins du monde et vous le plante en plein visage. Ci-dessous, je vous laisse avec tous les détails à ce sujet, parce qu’il y a beaucoup à faire.

Le troll de Rockstar sur la possible annonce de GTA VI

Tout part d’un nouveau t-shirt qui est arrivé dans GTA Online pour l’anniversaire du jeu

Cette fois, le t-shirt ne cache pas le message qu’il veut faire passer à la communauté

Sur le t-shirt, on peut lire les mots suivants : ”Rockstar says relax”

Se détendre, attendre tranquillement encore des semaines pendant que je regarde des tonnes de détails fuiter sur GTA VI sans qu’il y ait encore de trailer officiel de gameplay ?

Voici l’image que Gaming Detective a récupérée sur Twitter avec le t-shirt pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux.

Que pensez-vous de ce nouveau teaser de Rockstar Games ? Si nous finissons par voir une bande-annonce de GTA VI bientôt, je parie que le studio la publiera sous la forme d’un tweet aléatoire non annoncé au moment où nous nous y attendrons le moins et que les réseaux exploseront devant cette bande-annonce. Je resterai à l’affût de toute autre initiative étrange de la part de l’entreprise pour vous tenir au courant.