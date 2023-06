Guide de précommande de Mortal Kombat 1

Les reboots font partie du canon de Mortal Kombat depuis le titre de 2011, officieusement connu sous le nom de Mortal Kombat 9. Cependant, contrairement à d’autres reboots, ceux de MK maintiennent la continuité depuis le premier jeu, que les personnages le sachent ou non. Après avoir fusionné avec le pouvoir de Raiden et vaincu Kronika, le Dieu du Feu Liu Kang est désormais en charge de l’univers de Mortal Kombat.

Lancé le 19 septembre, Mortal Kombat 1 suivra Liu Kang alors qu’il rassemble les meilleurs guerriers de Earthrealm, qui sont des versions plus jeunes des personnages que nous avons vus au fil des ans. Le jeu sera lancé avec une édition standard, une édition premium et une édition Kollector, chacune avec ses propres bonus physiques et en jeu. Voici où vous pouvez les précommander avant qu’elles ne soient épuisées.

Edition standard

L’édition standard de Mortal Kombat 12 est faite pour vous si vous ne vous souciez pas vraiment des objets à collectionner ou des bonus en jeu. Par ailleurs, ce jeu étant présenté comme un bon point de départ pour la série, les nouveaux venus n’auront peut-être pas envie de dépenser de l’argent pour des objets commémoratifs. Il va sans dire qu’il s’agit également de l’édition la moins chère.

Edition premium

L’édition Premium de Mortal Kombat 1 est faite pour vous si vous n’aimez pas les objets de collection physiques, mais que vous adorez les gadgets en jeu. Cette édition offre un certain nombre de skins et de bonus DLC, ainsi qu’un accès anticipé à certains objets. De plus, une grande quantité de monnaie de jeu vous permettra de débloquer tout ce que vous voulez sans avoir à vous fatiguer.

Edition Kollector

Si vous voulez vraiment montrer votre amour pour la série Mortal Kombat et, bien sûr, si vous avez un peu d’argent à dépenser, l’édition Kollector de Mortal Kombat 1 est celle qu’il vous faut. Elle comprend tout ce qu’offre l’édition Premium et ajoute quelques objets physiques et en jeu, notamment une statue de 16,5 pouces du dieu du feu Liu Kang.