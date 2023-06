Hantée par mon mari sur TF1 : le téléfilm inédit de l’après-midi du mardi 13 juin 2023

Comme chaque jour du lundi au vendredi, TF1 vous propose un téléfilm en première partie d’après-midi. Aujourd’hui mardi 13 juin 2023 à 13h55, votre téléfilm inédit s’intitule “Hantée par mon mari”. Il sera suivi par la rediffusion de “Piégée par mon mari”.

De quoi parle “Hantée par mon mari” ?

Jules Baker pense que ses problèmes sont terminés lorsque Billy, son mari violent, est tué à la suite d’une bagarre et d’un incendie qui détruit leur maison. Alors qu’elle reconstruit sa vie et sa maison, des rumeurs circulent en ville – “c’est elle qui a tué son mari” – et des problèmes avec l’assurance pointent Jules du doigt lorsqu’on découvre que l’incendie a été déclenché intentionnellement. Après une série d’événements effrayants et le fait qu’elle croit toujours voir son mari décédé, Jules pense qu’elle est en train de devenir folle. Ou bien Billy est-il encore en vie et vient-il la chercher, prêt à détruire tout ce qu’elle a reconstruit ?

Qui sont les acteurs de “Hantée par mon mari” ?

Hantée par mon mari met en scène Tamala Jones dans le rôle de Jules Baker, Brian White dans le rôle de Billy, Tisha Campbell, Lamon Arshey dans le rôle de Paul Jones, mais aussi Brooklyn Sudano ou encore Jackée Harry.

Si vous n’avez pas pu suivre “Hantée par mon mari” votre téléfilm de l’après-midi sur TF1, sachez qu’il est disponible gratuitement pendant 7 jours en replay sur myTF1.