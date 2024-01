Harry Potter confirme le développement de plusieurs nouveaux jeux suite au succès de L’héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy a été l’un des plus grands succès de l’année 2023. Bien qu’elle n’ait pas connu la gloire lors du gala des The Game Awards, la proposition d’Avalanche Software a réussi à s’écouler à plus de 22 millions d’exemplaires en moins d’un an, ce qui est un exploit à la portée de très peu de titres de nos jours. C’est ainsi que les premières rumeurs concernant une suite au titre ont commencé à émerger, mais Warner Bros. veut aller plus loin en confirmant le développement de plusieurs titres centrés sur l’univers du jeune sorcier.

C’est ce qu’a déclaré le président de Warner Bros. Games lui-même, David Haddad, dans une interview accordée à Variety. En citant l’exemple de Harry Potter : Quidditch Champions, il a confirmé la ferme intention de l’entreprise d’étendre l’univers de Harry Potter aux jeux vidéo, confirmant qu’il y a déjà “d’autres choses” sur lesquelles ils travaillent pour atteindre cet objectif. Selon M. Haddad, ces jeux “permettront aux fans de faire partie de ce monde, de ces histoires et de ces personnages d’une manière encore plus profonde”. Pour l’instant, bien sûr, aucun détail n’est connu sur le nombre de jeux en cours de développement et sur la manière dont ils seront traités.

Ce qui semble logique, c’est que Hogwarts Legacy a de nouveau ouvert la porte à la magie que Harry Potter apporte au monde des jeux vidéo. Reste à savoir si Warner Bros. continuera à enrichir son univers ou si, profitant de la sortie future de la série live-action, elle poursuivra les aventures du jeune sorcier avec des jeux vidéo plus élaborés et adaptés à l’époque actuelle.

La série Harry Potter toujours sans date de sortie

La série Harry Potter en prises de vue réelles est l’un des plus grands projets récemment annoncés par Warner Bros. en rapport avec la franchise magique et qui pourrait définir l’avenir dans tous les domaines, y compris celui des jeux vidéo. Cependant, on ne sait rien ou presque de la production, si ce n’est qu’elle tentera d’atteindre le plus haut degré de fidélité avec les œuvres littéraires. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie, les fans devront donc attendre pour voir le résultat.