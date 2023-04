Henry Cavill fait ses adieux à Geralt lors de deux rendez-vous dans la saison 3 de “The Witcher”

Des changements s’annoncent sur le continent, mais pas tout de suite. La troisième saison de The Witcher sera la dernière occasion pour les fans de fantasy épique de retrouver la série telle qu’elle a commencé sur Netflix : avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia. Après cela, il aura terminé son rôle de sorcier.

Liam Hemsworth remplacera Cavill aux commandes de cette adaptation des livres d’Andrzej Sapkowski, qui ont donné lieu à une saga de jeux vidéo à succès. C’est l’un des titres les plus ambitieux de la plateforme et il a été bien accueilli par le public, ce qui n’a pas été le cas avec l’échec du spin-off The Witcher : Origin of Blood sorti à Noël dernier, d’où l’enjeu de cette saison charnière entre ses deux époques.

The Witcher’ : date de diffusion de la saison 3

Peut-être pour finir de soutirer toutes les pièces du Witcher, Netflix a décidé de diviser les huit épisodes de la saison 3 en deux blocs qui débarqueront sur la plateforme cet été. Les cinq premiers épisodes seront diffusés le 29 juin dans un premier volume ; le deuxième volume, composé des trois derniers épisodes, sera diffusé le 27 juillet.

The Witcher” : bande-annonce de la saison 3

The Witcher - Saison 3 | Teaser officiel VF | Netflix France

En prévision des adieux d’Henry Cavill, la plateforme a publié la première bande-annonce de cette saison, qui met l’accent sur l’acteur principal, ainsi que sur le retour de Freya Allan dans le rôle de Ciri et d’Anya Chalotra dans celui de Yennefer.

Synopsis de la saison 3 de “The Witcher

Le showrunner Lauren S. Hissrich a assuré que cette saison de The Witcher suivrait les romans de Sapkowski de plus près que les saisons précédentes. En l’occurrence, il s’agit du cinquième livre de la saga de l’écrivain polonais, publié en 1995 sous le titre Time of Hate, et l’un des préférés de la showrunner. En outre, Hissrich a également laissé entendre que certains éléments du volume précédent, Le sang des elfes, joueront également un rôle important dans cette saison.

Avant la diffusion de la première bande-annonce de la nouvelle saison, Netflix s’est réchauffé avec cette affiche mettant en scène les stars Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan.

L’affiche de la saison 3 de “The Witcher “L’affiche de la saison 3 de “The Witcher “Netflix