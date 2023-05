Hogwarts Legacy : des rumeurs suggèrent qu’une suite est en cours de développement

Récemment, Warner Bros. Games a publié une offre d’emploi pour un nouveau triple jeu vidéo.

On pouvait y lire que le studio avec lequel le nouvel employé travaillerait serait Avalanche. C’est à ce studio que l’on doit le succès de Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: L'héritage de Poudlard | Trailer de lancement - VF | PS5, PS4

Bien qu’elle ait été supprimée depuis, elle a bien sûr déclenché l’alarme chez les fans qui l’ont aperçue.

En effet, cela pourrait signifier qu’une suite à Hogwarts Legacy est déjà en cours de développement.

Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une information officielle, mais qu’elle ne serait pas surprenante compte tenu des excellentes ventes de cette aventure.

Après tout, Warner Bros. Games a lui-même annoncé qu’il s’était vendu 256 % de plus que ce qu’ils avaient initialement prévu.

Les ventes ont dépassé de 256 % les prévisions initiales. Cela s’est traduit par 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Ce qui est assez choquant, surtout si l’on considère qu’il n’est disponible que sur les consoles next-gen.

La fièvre de l’héritage de Poudlard pourrait être renouvelée ce 5 mai avec son arrivée sur PS4 et Xbox One.

Pensez-vous qu’un retour dans le monde magique est vraiment en préparation ?

Qu’est-ce que Hogwarts Legacy ?

Hogwarts Legacy est un jeu vidéo en monde ouvert qui nous permet d’explorer l’école de magie et ses environs.

Nous y prenons le contrôle d’un étudiant aux pouvoirs uniques, qui se retrouve mêlé à un conflit entre humains et gobelins. Sans oublier une sorte de chasse au trésor à la recherche d’une puissante magie ancienne.



En plus de l’histoire principale, les joueurs peuvent participer à des classes et à un certain nombre d’activités annexes.

Sans oublier qu’il y a de nombreuses possibilités d’explorer et d’en apprendre davantage sur le monde que nous a fait découvrir Harry Potter. Y avez-vous déjà joué ?