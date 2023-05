Hogwarts Legacy : Guide complet pour apprendre le sort Avada Kedavra

Tout le monde a entendu parler du jeu vidéo Hogwarts Legacy. C’était l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. De nombreux fans de Harry Potter allaient enfin pouvoir jouer à l’histoire qu’ils avaient lue plusieurs fois ou au film qu’ils avaient regardé suffisamment de fois pour en mémoriser les répliques.

Si vous avez aimé Hogwarts Legacy, vous pouvez jouer à des jeux comme Elden Ring, The Witcher 3, Skyrim, et bien d’autres dans ce genre. Hogwarts Legacy a été développé par Avalanche Software. Il s’agit d’un jeu vidéo d’action et de rôle. Le jeu tente de se concentrer sur une période antérieure aux films ou aux romans.

Hogwarts Legacy prend en charge quatorze langues différentes, à savoir l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol – Espagne, l’arabe, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais – Brésil, le russe, le chinois simplifié, le chinois traditionnel et, enfin, l’espagnol – Amérique latine. La plupart des langues mentionnées ci-dessus bénéficient d’une prise en charge complète, c’est-à-dire d’une interface, d’un son complet et de sous-titres.

Date de sortie : 7 février 2023

Disponible sur : PlayStation, Xbox, Nintendo et PC

Genre : Jeu vidéo de puzzle, monde ouvert, etc.

Si vous souhaitez jouer à Hogwarts Legacy sur PlayStation, sachez qu’il est disponible sur PlayStation 4 et 5. Les joueurs Xbox peuvent y jouer sur leur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les joueurs Nintendo peuvent y jouer sur leur Nintendo Switch. Si vous souhaitez jouer sur PC, vous pouvez acheter le jeu sur Steam, mais vérifiez les spécifications minimales requises afin de bénéficier d’une expérience de jeu fluide et sans accroc.

Système d’exploitation : Windows 10 (dernier Service Pack) ou Windows 11 (dernier Service Pack)

Processeur : Intel Core i5-6600 (3,5 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon RX 470 (4 Go)

DirectX : Version 12

Stockage : 85 Go disponibles

Assurez-vous que votre processeur et votre système d’exploitation sont compatibles avec 64 bits. Pour le stockage, le jeu prend en charge les disques durs, mais il préfère les disques SSD, qui offrent une expérience plus fluide et réduisent les temps de chargement.

Qu’est-ce que l’Avada Kedavra ?

La série Harry Potter comporte une multitude de sorts, dont la plupart ont des effets différents. Parmi tous ces sorts, Avada Kedavra est l’un d’entre eux. On dit que ce sort a la capacité de tuer une personne sans causer de dommages physiques ou de blessures d’aucune sorte. Ce sort a été utilisé contre Harry Potter lui-même, qui a dû utiliser un contre-sort pour se protéger. Le sort qu’il a utilisé était la Protection sacrificielle pour se protéger.

Comment apprendre le sort Avada Kedavra ?

Si vous voulez débloquer le sort Avada Kedavra, également connu sous le nom de malédiction mortelle, vous devez chercher une quête appelée la relation de Sebastian Sallow. Pour faire cette quête, vous devez être au minimum au niveau 28. La quête spécifique que vous devez accomplir est la quête de l’Ombre de la Relique. Mais pour y parvenir, vous devez accomplir un certain nombre de choses, comme un chapitre de l’histoire principale intitulé La loyauté du Lodgok et toutes les quêtes, y compris une quête appelée L’ombre de l’espoir.

L’Ombre de la relique est en fait l’une des quêtes de Sallow. Vous devez vous assurer de garder un œil sur les élèves de Serpentard ; c’est l’un des moyens les plus faciles de gagner la maison de Serpentard. Dans cette quête, on vous demandera de combattre quelques ennemis présents dans la grotte, et bientôt vous devrez aussi combattre son chef. Une fois tout cela terminé, vous devrez aller parler à Sebastian.

Lorsque vous parlerez à Sebastian, vous aurez le choix de ce qu’il faut dire. Vous ne devez choisir que ces deux dialogues : “Tout le monde devrait connaître cette malédiction” et “Oui, s’il vous plaît”. Vous pouvez soit apprendre ici comment lancer le sort, soit apprendre dans une autre quête appelée Sallow Relationship.

Dans cette quête, vous devez aller voir Ominis Gaunt et dire que “Nous ne devons pas dénoncer Sebastian”, après avoir fait cela, parlez à Sebastian lorsqu’il se trouve dans l’Undercroft, et il va vous apprendre de nombreux sorts, y compris l’Avada Kedavra.

Ce dernier est une meilleure option car vous apprendrez toutes les malédictions que vous n’aviez pas apprises jusqu’à présent, et même plus. Ainsi, vous apprendrez non seulement le sort Avada Kedavra, mais aussi bien d’autres. Si vous utilisez la première méthode, vous n’apprendrez que le sort Avada Kedavra, et c’est à peu près tout.