House Of The Dragon : La saison 2 s’enrichit de ces nouveaux personnages

HBO a annoncé l’ajout de quatre acteurs à la distribution de la saison 2 de House of the Dragon, l’adaptation télévisée de Fire & Blood de George R.R. Martin, qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones. Selon Entertainment Weekly, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin et Abubakar Salim ont rejoint l’ensemble.

Beale incarnera Ser Simon Strong, le Castellan de Harrenhal et grand-oncle de Lord Larys Strong. Fox incarnera Ser Gwayne Hightower, le frère de la reine Alicent. Rankin incarnera Alys Rivers, une guérisseuse résidant à Harrenhal. Salim incarnera Alyn of Hull, un marin de la flotte de Velaryon qui a participé à la campagne de Stepstones.

La saison 2 de House of the Dragon est actuellement en tournage à Londres.

Les acteurs de la première saison sont Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham.

La deuxième saison de House of the Dragon comprendra huit épisodes, soit deux épisodes de moins que la saison 1.

House of the Dragon est produite et co-créée par George R.R. Martin, avec le showrunner Ryan Condal.

House of the Dragon a été très populaire sur HBO, avec une moyenne de 29 millions de téléspectateurs pour chaque épisode de la première saison. HBO envisage également un spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow pour l’avenir. Une autre série télévisée préquelle de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, est également prévue.