HPI sur TF1 : Audrey Fleurot de retour avec la saison 3 (épisodes, diffusion…)

Dans le rôle d’une femme de ménage très intelligente dans un commissariat de police, Audrey Fleurot est prête à réitérer son grand succès à compter de ce jeudi 11 mai sur TF1 avec le retour de HPI et sa saison 3 inédite.

Troisième série la plus regardée de l’histoire de France et celle qui a réalisé la meilleure audience de ces 15 dernières années, c’est pas rien !

Cela est dû en grande partie à la performance de cette actrice, née il y a 44 ans en banlieue parisienne, qui joue une femme de ménage dans un commissariat, mais dont le quotient intellectuel élevé la fera devenir consultante dans l’enquête de plusieurs affaires. Dans la plus pure tradition des collaborations policières insoupçonnées dans des séries comme ” Castle ” ou ” Lucifer “, la chaotique et fantasque Morgane sera la seule capable de résoudre les crimes qui la croisent à chaque épisode… tout en réussissant à énerver tout le monde à chaque instant.

HPI Saison 3 Bande Annonce Teaser (2023) Audrey Fleurot

Lire cette vidéo sur YouTube

Combien d’épisodes compte la saison 3 de HPI ?

La saison 1 et la saison 2 de la série mettant en vedette Audrey Fleurot comptent chacune 8 épisodes. Ne faisant pas exception, la saison 3 de HPI compte également 8 épisodes. Il semblerait que TF1 ait pris le parti de ne diffuser qu’un épisode de la saison 3 de HPI par semaine, suvi d’une rediffusion d’un épisode de la saison précédente.

Nous allons donc pouvoir suivre les aventures de Morgane pendant 8 semaines soit 2 mois complets.

Calendrier de diffusion de la saison 3 de HPI

jeudi 11 mai 2023 : HPI saison 3 épisode 1 “Symétrie radiale”

jeudi 18 mai 2023 : HPI saison 3 épisode 2 “18 carats”

jeudi 25 mai 2023 : HPI saison 3 épisode 3 “Décalage horaire”

jeudi 1er juin 2023 : HPI saison 3 épisode 4 “Loi de Benford”

jeudi 8 juin 2023 : HPI saison 3 épisode 5

jeudi 15 juin 2023 : HPI saison 3 épisode 6

jeudi 22 juin 2023 : HPI saison 3 épisode 7

jeudi 29 juin 2023 : HPI saison 3 épisode 8

Que nous réserve HPI saison 3 ?

En début de cette nouvelle saison, Morgane est confrontée à plusieurs défis : une famille qui se désagrège pour la troisième fois, une nouvelle maison qui se détériore et un père, Serge Alvaro, qui veut rentrer dans sa vie. Serge est aussi un HPI comme Morgane, mais il est également un magouilleur de génie et représente une version déviante de ce qu’elle aurait pu devenir. Son retour pourrait-il aider Morgane à mieux se connaître ?

Entre le baiser échangé avec Karadec et la résolution de l’enquête sur Romain, Morgane se demande si elle devrait continuer à travailler comme consultante pour la PJ de Lille. Malgré cela, elle est devenue indispensable pour le commissariat et s’est rapprochée de Céline, Daphné, Gilles et surtout Karadec, qui comptent sur elle pour résoudre une série de crimes complexes et mystérieux : la mort d’une étoile montante de la musique, une enquête en prison, un ashrâm et même un vampire dans une faculté de médecine. Morgane est toujours aussi mordante, drôle, émotive et parfois instable, et doit non seulement suivre son cerveau de génie mais aussi son cœur, qui semble vouloir suivre sa propre voie.

Que vont nous réserver Morgane Alvaro et l’inspecteur Karadec dans cette saison 3 de HPI ? La réponse à compter de jeudi 11 mai à 21h10 sur TF1.