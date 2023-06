Hammerhead HyperSpeed de Razer : découvrez ces incroyables écouteurs qui vont remplacer votre casque de jeu

Les écouteurs ne sont généralement pas considérés comme des casques de jeu, mais le nouveau Hammerhead Pro Hyperspeed de Razer tient compte des besoins des joueurs.

Appelez-moi vieux jeu, mais l’idée de jouer à un jeu vidéo avec des écouteurs me semble ridicule. Les écouteurs sans fil ne me posent aucun problème. J’utilise une paire de Galaxy Buds2 lorsque je fais de l’exercice ou des courses, et parfois lorsque j’ai du mal à dormir. Ils sont parfaits pour écouter des podcasts et des livres audio tout en effectuant plusieurs tâches à la fois, et ils ont tendance à offrir une très bonne réduction du bruit. Mais je ne recherche pas la commodité lorsque je joue, je recherche la puissance. Je veux de gros haut-parleurs de 40 mm qui m’offrent une grande portée audio, un son surround bien réglé pour que j’entende d’où viennent mes ennemis et, surtout, une latence absolument nulle.

J’ai toujours considéré mes écouteurs comme des écouteurs, et mes casques de jeu comme des casques de jeu, alors quand Razer m’a parlé de ses nouveaux écouteurs de jeu Hammerhead Pro Hyperspeed, j’ai été intrigué. Lorsque j’ai vu le prix de 200 $, j’ai eu de sérieux doutes. Mais une semaine passée avec les Hammerhead Pro m’a convaincu que les écouteurs pour le jeu peuvent en fait résoudre quelques problèmes qui m’ont longtemps gêné dans les options traditionnelles d’écouteurs pour le jeu.

À 229.99 €, les Hammerhead Pro Hyperspeed se situent au même niveau que la plupart des écouteurs phares des grandes marques, notamment les AirPods Pro d’Apple, les Galaxy Buds de Samsung, les écouteurs QC de Bose et les Beats Fit Pro. Pour ce prix, vous devez vous attendre à une réduction active du bruit de qualité supérieure, à un chargement rapide sans fil, à une grande autonomie et à un son exceptionnel, et les Hammerhead Pro offrent tout cela. Ces écouteurs ont un son aussi bon que tous ceux que j’ai utilisés auparavant, ils se rechargent incroyablement vite (seulement 15 minutes de charge pour 80 minutes d’écoute sur un chargeur sans fil), et bien que j’aie essayé de tester la batterie, ces fichus écouteurs n’ont jamais rendu l’âme pendant la semaine où je les ai utilisés. Razer affirme que vous aurez 30 heures (6,5 heures pour les écouteurs + 24 pour l’étui) sans ANC à condition que vous désactiviez l’éclairage RGB, qui draine apparemment près de cinq heures de la batterie. Normalement, je suis un fanatique du RGB, mais je préfère l’autonomie de la batterie, et je n’ai pas vraiment besoin que mes oreilles brillent.

Les écouteurs sont comparables à tous les autres écouteurs dans leur gamme de prix, mais certaines caractéristiques placent le Hammerhead Pro au-dessus de la concurrence. Les écouteurs sont livrés avec un dongle de 2,4 GHz, qui peut se brancher sur n’importe quel appareil doté d’une connexion USB-C. Non seulement cela élimine presque entièrement la latence par rapport au Bluetooth, mais cela permet également d’utiliser les écouteurs avec des appareils qui n’ont même pas de Bluetooth, ou qui ont un Bluetooth médiocre comme la Switch. L’adaptateur vous permet même de vous connecter à deux appareils à la fois et de passer de l’un à l’autre, ce qui s’est avéré être la chose qui m’a donné envie de me débarrasser de tous mes autres écouteurs et de m’en tenir au Hammerhead Pro de façon permanente.

Je suis dans une période de consolidation technologique. J’ai tous les meilleurs appareils et accessoires, mais c’est devenu trop lourd à gérer. Je ne peux pas stocker, recharger ou même garder une trace de tous les autres périphériques de jeu de niche que j’ai à ce stade, et je suis à la recherche de solutions tout-en-un. Avec le dongle hyperspeed, le Hammerhead Pro peut être le seul casque que j’utilise avec tous mes appareils. L’étui tient dans ma poche et les écouteurs se connectent à mon PC, à mes ordinateurs de poche, à mon téléphone portable et à mes consoles. Mon seul reproche est qu’il n’y a aucun endroit où ranger le dongle dans l’étui de chargement. Sinon, je les aurais toujours ensemble et ce serait les seuls écouteurs dont j’aurais besoin. Il est possible de brancher l’adaptateur sur le port de charge de l’étui, mais j’aurais trop peur qu’il se casse dans ma poche.

D’autres fonctionnalités intéressantes méritent d’être mentionnées, comme Do No Disturb, qui coupe toutes les notifications pendant le jeu, et Game Mode, qui améliore la latence du Bluetooth au détriment de la durée de vie de la batterie, mais elles ne sont vraiment utiles que lorsque vous jouez sur un appareil mobile. L’application Razer Audio permet d’ajuster les paramètres, par exemple en augmentant la puissance de l’ANC et en désactivant le RGB. L’application est facile à utiliser, mais n’oubliez pas que vous devrez connecter les écouteurs à votre téléphone chaque fois que vous voudrez faire des changements. Elles disposent également d’un mode ambiant intégré si vous souhaitez pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant que vous écoutez.

Les Hammerhead Pro Hyperspeed sont les premiers écouteurs hybrides Bluetooth et sans fil, et ils m’amènent à me demander si j’ai encore besoin d’investir dans des écouteurs de jeu volumineux et encombrants. Avec toute la commodité des écouteurs et la capacité multiplateforme des écouteurs sans fil traditionnels, vous pouvez facilement en faire vos conducteurs quotidiens et vos écouteurs de jeu en même temps. Si la Switch et la Steam deck avaient deux ports USB, j’y installerais l’adaptateur sans fil de manière permanente, mais Razer est, malheureusement, légèrement en avance sur l’industrie sur ce point. Malgré tout, il s’agit de la meilleure option pour des écouteurs de jeu, sans exception.

Achetez les Hammerhead HyperSpeed

Achetez les Hammerhead Pro HyperSpeed