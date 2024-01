Dans le cadre du CES Las Vegas 2024, les fabricants ont commencé à montrer tout ce qu’ils ont en réserve pour cette année. Le salon a la réputation d’être un lieu de rencontre pour une variété de produits tels qu’un siège de toilette intelligent et, bien sûr, les nouveaux téléviseurs d’entreprises telles que Samsung. Mais cette fois-ci, le produit qui a attiré notre attention est le XGIMI Aladdin, qui est à la fois un plafonnier, un projecteur et un haut-parleur intelligent.

Le nouveau produit de XGIMI veut remplacer trois types de produits différents. Le design lui permet de se fondre, ou plutôt de se camoufler en tant que lampe de plafond et ne semble pas déplacé dans presque tous les salons. Il est clair que l’éclairage n’est que secondaire, l’essentiel étant qu’il puisse remplacer un téléviseur conventionnel.

XGIMI Aladdin : projecteur, plafonnier et haut-parleur intelligent

Les capacités du XGIMI Aladdin comprennent la possibilité d’offrir une résolution Full HD et de projeter des images jusqu’à 100 pouces. Il dispose également de son propre système de son surround à 360 degrés grâce aux haut-parleurs Harman Kardon.

Bien que le XGIMI Aladdin soit un appareil intelligent, il n’est pas compatible avec Google Assistant ou Alexa. Il est considéré comme intelligent car le système d’exploitation choisi par l’entreprise asiatique est Google TV, ce qui permet de le contrôler depuis son téléphone portable.

Son prix et sa disponibilité sont encore inconnus, on sait qu’il sera d’abord lancé au Japon puis, en principe, il atteindra le reste des marchés. Cependant, le XGIMI Aladdin n’est pas le seul projecteur que l’entreprise a dévoilé au CES 2024.

Il ressemble à un plafonnier, mais il s’agit en fait du nouveau projecteur Android TV de XGIMI. Le Horizon Max est l’autre projecteur dévoilé par XGIMI. Il présente des caractéristiques de premier ordre : 3 100 lumens ISO, certification IMAX Enhanced, DTS, technologie ISA 5.0 et Google TV. Il s’agit d’un appareil haut de gamme et son prix de 3 000 euros le confirme.

Comme pour le XGIMI Aladdin, la date de sortie n’est pas fixée. Mais l’entreprise a donné des dates approximatives, avec le nouvel Horizon Max arrivant dans les magasins à la fin de l’année 2024. Nous espérons qu’il arrivera en Espagne pour que nous puissions l’essayer.

Il est clair que XGIMI veut prendre d’assaut le marché des projecteurs haut de gamme, mais pour ce faire, elle devra d’abord convaincre les utilisateurs des avantages de ces appareils. Nous ne pouvons qu’attendre de voir comment le XGIMI Aladdin au Japon et le Horizon Max seront accueillis sur le marché international.