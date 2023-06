Impressions sur The Crew Motorfest : un événement de course “Coachella” chargé d’adrénaline

Ubisoft est une entreprise engagée dans les jeux vidéo en ligne depuis de nombreuses années et rêve toujours de maintenir une grande communauté composée de millions de personnes. La plupart des utilisateurs ont tendance à se concentrer d’abord sur les grands noms comme Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia ou Watch Dogs, mais ils ont d’autres sagas à succès plus “secondaires” qui ne doivent pas être sous-estimées, et un exemple clair de ceci est The Crew.

Avec The Crew Motorfest, la société française cherche à concurrencer d’autres grandes franchises comme Need for Speed et à surprendre les utilisateurs avec une expérience de jeu qui s’inspire directement du dernier Forza Horizon. Il y a quelques jours, j’ai eu le plaisir de participer à quelques courses lors d’une présentation officielle du jeu, et je vous dis ci-dessous si ce titre vaut le coup d’œil.

The Crew Motorfest porte bien son nom

Le fait que ce jeu s’appelle The Crew Motorfest au lieu de The Crew 3 est tout à fait logique. Après seulement quelques minutes de jeu, il m’est apparu clairement qu’Ubisoft souhaitait reproduire ce qu’ils ont fait avec Riders Republic : créer un environnement qui tourne autour d’un grand festival. Au lieu de vénérer la musique, voici un grand événement centré sur la passion des voitures et de bien d’autres véhicules à moteur.

Entrer dans le monde du Crew Motorfest, c’est comme aller à un Primavera Sound ou à un Coachella, sauf qu’au lieu d’assister à des concerts d’Ariana Grande ou de Skrillex, vous pouvez participer à toutes sortes de compétitions et partager des expériences avec d’autres personnes qui aiment également les sports motorisés. Je suis moi-même un nouveau venu dans la saga, mais j’ai ressenti un accueil chaleureux.

Dans ce nouvel opus en monde ouvert de la série, il est possible de parcourir l’île d’Oahu (Hawaï) et de découvrir une grande variété de biomes allant des zones volcaniques aux forêts, en passant par les plages et les quartiers japonais qui semblent tout droit sortis d’un film cyberpunk. Malheureusement, dans la démo que j’ai essayée, je n’ai pas pu explorer librement la carte, mais j’ai participé aux principales “Playlists” du jeu. Et quelles sont ces Playlists ? Il s’agit de mini-campagnes avec leur propre histoire, qui offrent des expériences de jeu distinctes.

Insuffler la culture automobile par le biais des listes de lecture

Je ne suis pas un passionné de voitures, mais je comprends qu’il existe une énorme culture autour des voitures et d’autres types de véhicules à moteur. Selon Ubisoft, cette culture est plus variée qu’on ne le pense et elle comporte de nombreuses facettes. C’est pourquoi Ubisoft a choisi d’en présenter plusieurs à travers de courtes campagnes thématiques.

Dans ma démo, j’ai pu essayer les campagnes suivantes :

Made in Japan : des courses ” Tokyo Drift ” qui dégagent de l’adrénaline et ont une touche très Need for Speed

Off Roading Addict : compétition plus ” sauvage ” dans des scénarios plus variés avec des 4×4 et qui permet d’emprunter des ” routes alternatives ” pour remporter les courses

Motorfest Play : compétition axée sur les voitures de Formule 1 et leurs substituts (ici, l’usure des pneus et les arrêts au stand sont importants)

Vintage Garage : c’est ici que les voitures classiques et les voitures d’il y a des décennies entrent en jeu, et la musique passe du hardcore au style Beach Boys

Lamborghini : participez à des courses avec des Lambos fidèlement recréées

L’une des choses que j’ai le plus appréciées dans cette histoire de Playlist, c’est le fait que presque toutes ont une personnalité et sont bien différenciées les unes des autres. Le contrôle de la voiture elle-même varie beaucoup en fonction de la campagne à laquelle vous jouez, car ce n’est pas la même chose de conduire une zone goudronnée qu’une zone de gravier, ni de conduire une Toyota qu’une voiture de Formule 1. Apprendre à maîtriser chaque voiture est un véritable défi et un vrai plaisir.

Si je devais choisir ma voiture préférée, je dirais Made in Japan, qui vous permet d’utiliser le turbo et un Reboninado pour revenir en arrière si vous vous êtes trompé dans un virage. Si vous aimez rouler à 200 milles à l’heure dans une ville illuminée avec de la musique électronique en fond sonore, je suis sûr que vous allez adorer.

Autres détails à noter

Chaque véhicule sera entièrement personnalisable

Il sera possible d’importer toutes vos voitures de The Crew 2 à The Crew Motorfest

En jouant en streaming, je n’ai pu profiter que de la résolution 1080p, mais le jeu reste tout de même assez beau

Variété et plaisir : les grands défis de The Crew Motorfest

The Crew Motorfest ressemble à beaucoup d’autres avant-premières de jeux vidéo. J’ai à peine pu l’essayer pendant une demi-heure et ce n’est pas suffisant pour se faire un avis cohérent. La seule chose que je puisse faire dans ce cas est de me baser sur des impressions générales et des sensations superficielles, mais je dois dire que j’ai été assez satisfait de ce à quoi j’ai joué.

The Crew Motorfest semble avoir de bonnes bases pour construire un grand jeu de course. Le grand défi d’Ubisoft Ivory Tower (et je ne sais pas s’ils y parviendront) est d’offrir une grande variété d’événements et d’activités qui vous motivent toujours à jouer (comme ils le font dans Forza Horizon), mais j’ai confiance en eux et je pense qu’ils sont sur la bonne voie. J’ai hâte de remettre la main dessus et d’essayer de parcourir le monde ouvert en toute liberté.