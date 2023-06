Incroyable ! Mark Zuckerberg et Elon Musk acceptent enfin de se battre dans une cage !

Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, et Elon Musk, actuel propriétaire de Twitter, ont tous deux accepté un combat en cage, bien qu’il soit peu probable qu’il ait lieu. Ce combat supposé est apparu après qu’un rapport ait suggéré que Zuckerberg et Facebook dans son ensemble travaillaient sur une alternative à Twitter, connue sous le nom de Threads. Ce projet aurait débuté trois mois après l’acquisition de Twitter par Elon Musk.

Bien que la véracité de ce rapport reste à démontrer, il n’est pas surprenant. Depuis l’acquisition de Twitter par Musk, de nombreuses personnes ont quitté ou du moins envisagé de quitter l’application de l’oiseau bleu, tandis que des alternatives possibles comme Mastodon, Hive Social et Bluesky Social ont également gagné du terrain. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les fans ont cherché une alternative, et de nombreuses raisons pour lesquelles les alternatives présentées jusqu’à présent n’ont pas fonctionné. L’expertise de Facebook pourrait toutefois changer la donne dans cette compétition.

En réponse à ce rapport, Elon Musk a critiqué la notion de médias sociaux “sous la coupe de Zuck”, ce à quoi quelqu’un a suggéré à Musk d’être prudent car Zuckerberg connaît le jiu-jitsu. Musk a répondu par un simple “Je suis prêt pour un match en cage si c’est le cas”. Tout cela, bien sûr, s’est passé sur Twitter, mais cela n’a pas empêché Zuckerberg de répondre sur Instagram avec une capture d’écran du tweet de Musk et un “envoyez-moi la localisation”. The Verge a pu confirmer via Meta PR que Zuckerberg ne plaisantait pas, un porte-parole affirmant que le message “envoyez-moi votre position” parle de lui-même. Musk, quant à lui, semble plaisanter.

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options.

At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023