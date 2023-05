iOS 17 : tout ce que vous devez savoir sur les dernières nouveautés

Bien qu’il semble en être autrement, la vérité est qu’iOS 17 est à portée de main. Apple dévoilera toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles de cette mise à jour lors de la conférence WWDC23, le 5 juin. Outre iOS 17, la société dévoilera également iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14.

En outre, Apple prévoit, selon les rumeurs, de dévoiler son casque Apple Reality Pro et un MacBook Air de 15 pouces lors de cet événement spécial. Quoi qu’il en soit, nous connaissons déjà de nombreux détails sur iOS 17. Serez-vous des nôtres pour les découvrir ?

Nouveautés d’iOS 17

Une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 a récemment fait l’objet d’une fuite. Si certaines d’entre elles pourraient rester dans les limbes en raison de complications liées au développement, d’autres seront dévoilées lors de la WWDC23. Voici ce que nous savons sur iOS 17.

Changements dans le centre de contrôle

Selon les rumeurs les plus insistantes, le Centre de contrôle d’iOS 17 bénéficiera de la plus grande refonte de l’histoire avec des changements au niveau de son interface utilisateur et de ses fonctionnalités. Nous ne savons pas si Apple prévoit d’introduire de nouveaux boutons ou si elle vous permettra de réorganiser chaque élément avec un plus grand niveau de personnalisation.

Ce que nous savons, c’est que le centre de contrôle d’iOS n’a pas été remanié depuis de nombreuses années. La dernière fois qu’Apple a modifié son apparence, c’était en 2017 avec iOS 11. Le nouveau design du Centre de contrôle dans iOS 17 pourrait revenir aux teintes blanches du grand changement minimaliste qu’a reçu iOS 7, lorsque le Centre de contrôle a été introduit, étant donné qu’une décennie s’est écoulée depuis.

Télécharger des applications depuis des boutiques tierces

Apple autorisera le sideloading ou le téléchargement d’applications à partir de boutiques tierces avec l’arrivée d’iOS 17. Cette nouvelle fonctionnalité majeure est précédée par la nouvelle loi sur les marchés numériques imposée par la Commission européenne et, en principe, il s’agit d’une fonctionnalité qui ne sera disponible qu’en Europe.

Les utilisateurs pourront télécharger Fortnite et d’autres applications qui ne sont pas disponibles sur l’App Store. De nombreux développeurs retireront leurs propres outils de l’App Store pour éviter de payer des frais à Apple. Mais cette nouvelle fonctionnalité de l’iOS 17 pourrait entraîner de très graves vulnérabilités dans le système d’exploitation.

Application de journal intime

Le Wall Street Journal a révélé qu’Apple se préparait à lancer une application de journal personnel similaire à Day One, mais avec une particularité. Les utilisateurs d’iOS 17 pourront non seulement écrire leurs activités quotidiennes dans ce journal, mais aussi inclure automatiquement leur localisation, intégrer des données sur leur santé et leur entraînement, et recevoir des suggestions sur des sujets d’intérêt potentiels.

L’application de journal personnel d’Apple porte le nom de code “Jurassic” dans iOS 17 et sera capable d’analyser le comportement de chaque utilisateur pour déterminer à quoi ressemble une journée typique. Elle pourra calculer le temps que vous passez à la maison, le nombre d’heures que vous passez à faire de l’exercice et aura accès aux messages textuels et aux appels.

Améliorations apportées à la recherche, au portefeuille et à la santé

Nous pensons qu’Apple introduira peu de changements dans iOS 17 pour concentrer ses efforts sur l’amélioration de la stabilité du système. Pour ce faire, elle devra apporter des améliorations à ses applications natives.

Deux des applications qui recevront une mise à jour majeure sont Wallet et Search. L’application Wallet disposera d’une nouvelle interface avec une fonction de recherche et des onglets distincts pour chaque carte. L’application Santé, quant à elle, présentera un nouveau design pour l’onglet “Favoris”, avec des panneaux rectangulaires plus petits.

Fonds d’écran

Apple prévoit de modifier légèrement le processus de personnalisation des fonds d’écran de l’iPhone dans iOS 17 et, peut-être, dans iPadOS 17 également. Le nouveau système affichera une vue avec 9 fonds d’écran à la fois, permettra de supprimer rapidement les fonds d’écran et de les réorganiser. En outre, la mécanique du nouveau processus de personnalisation des fonds d’écran offrira la possibilité de partager et de dupliquer les fonds d’écran.

Autres nouveautés d’iOS 17

De nombreuses autres rumeurs circulent sur ce qu’iOS 17 apportera à l’iPhone d’Apple. Il y aura des améliorations à CarKey, plus de filtres pour les modes de mise au point, des changements mineurs aux paramètres de notification et de nouvelles fonctionnalités pour la recherche Spotlight.