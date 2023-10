Jeux gratuits PlayStation Plus octobre 2023 dévoilés

Les jeux PlayStation Plus Essential gratuits pour octobre 2023 ont été officiellement confirmés et, comme cela avait été annoncé précédemment, les abonnés peuvent s’attendre à de l’action surnaturelle dans le Far West, au monde de l’agriculture sous haute pression et, pour quelque chose d’un peu moins angoissant, à un carnage cosmique. The Callisto Protocol sera en tête d’affiche de PlayStation Plus Essential en octobre, aux côtés de Weird West et de Farming Simulator 22. Ces jeux seront disponibles à partir du 3 octobre. Comme d’habitude, les trois titres seront disponibles pour les membres du PS Plus dans les catégories Essentiel, Extra et Premium du service.

The Callisto Protocol

L’arrivée de The Callisto Protocol tombe à point nommé, puisqu’il arrive juste à temps pour la saison des horreurs. Successeur spirituel de Dead Space – qui est arrivé quelques mois avant son excellent remake au début de l’année 2023 – le développement de The Callisto Protocol a été dirigé par le créateur de la franchise de science-fiction et d’horreur d’EA, Glen Schofield. Malheureusement, le jeu n’a pas été à la hauteur des attentes lors de son lancement, bien que de récentes mises à jour aient permis d’apporter plusieurs ajustements, améliorations et nouveaux contenus à The Callisto Protocol, développé par le studio Striking Distance de Schofield.

Malheureusement, les objectifs de vente non atteints ont entraîné le licenciement de plus de 30 développeurs de Striking Distance en août et Schofield a volontairement démissionné de son poste de PDG du studio. “Bien qu’il démarre sur une bonne note, The Callisto Protocol se concentre sur des spectacles riches en action qui ne parviennent pas à explorer l’horreur de manière adéquate et surchargent ses faibles mécanismes de combat”, a écrit Jordan Ramee dans la critique de GameSpot sur The Callisto Protocol.

Weird West

Weird West est une réimagination fascinante de l’Ouest sauvage, dans laquelle les bandits armés peuvent s’affronter entre eux et affronter les monstres mortels qui rôdent à la frontière. Les personnages, les factions et les lieux réagiront à vos décisions et le jeu vous obligera souvent à faire un choix difficile qui aura des conséquences majeures sur votre voyage.

Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 est exactement ce que vous pensez, mais il est encore plus détaillé que vous ne pouvez l’imaginer. Sorti pour la première fois en novembre 2021, cet opus de la très populaire série Farming Simulator offre toutes les sensations de l’agriculture commerciale sans avoir à se lever à une heure indue ou à s’asseoir avec des piles de paperasse. Le jeu s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires au cours de la première semaine, ce qui vous donne une idée de sa portée.

Si vous ne les avez pas encore réclamés, les jeux PlayStation Plus de septembre Saints Row, Black Desert : Traveler Edition et Generation Zero sont encore disponibles jusqu’à l’arrivée des nouveaux jeux le 3 octobre.

Jeux PlayStation Plus gratuits pour octobre 2023

Disponibles du 3 octobre au 6 novembre