Jujutsu Kaisen Chapitre 216 : Date et heure de sortie

Le chapitre précédent de Jujutsu Kaisen poursuivait la bataille entre Sukuna, Yuji et Maki. Bien que les deux derniers aient réussi à dominer les premiers la plupart du temps, cela n’a eu aucun effet sur Sukuna, et il est finalement parti pour commencer les préparatifs du bain. Les spoilers du chapitre 216 de Jujutsu Kaisen sont déjà sortis, et ils laissent entendre que Sukuna est finalement capable de terminer le rituel, ce qui n’est certainement pas une bonne nouvelle pour nos héros.

Que s’est-il passé précédemment dans Jujutsu Kaisen ?

Yuji et Sukuna continuent de se battre, et ce dernier est irrité par Megumi qui le combat de l’intérieur. Le taux de CT de Sukuna fluctuait et atteignait environ 10 % ; cependant, les moments physiques étaient tout à fait corrects. Il a ensuite déclaré que tuer Yuji n’était toujours pas une grosse affaire pour lui. Le panneau suivant montrait Maki, et Sukuna était impressionné de voir qu’elle n’était pas morte avec l’attaque de Nue.

Maki a commencé à attaquer Sukuna et lui a donné un coup de pied. Elle a ensuite attrapé sa main et l’a frappé violemment, puis l’a jeté au loin, brisant la balustrade. Yuji a commencé à l’attaquer avec la balustrade, et Sukuna a dit qu’il était ennuyeux. Maki lui a donné un coup de pied et l’a jeté au loin. Cependant, Sukuna se débrouillait toujours parfaitement après toutes leurs attaques.



Ils firent à nouveau équipe contre Sukuna et coururent vers lui. Maki attrapa la jambe de Yuji et le lança vers Sukuna, et Yuji lui donna un coup de pied. Considérant que Megumi limitait la puissance de CT pendant qu’il attaquait ses amis, Sukuna utilisa l’attaque Cleave, formant une toile d’araignée. L’attaque perturba leur atterrissage, et Sukuna en profita pour donner un coup de poing au visage de Maki. Heureusement, le résultat du coup de poing n’était pas très important.

Tout le monde remarqua alors quelqu’un à une certaine distance et utilisant l’attaque Calm Frost, révélant qu’Uraume était arrivé. A cause de l’attaque, tout l’endroit fut recouvert de glace, et Maki et Yuji se figèrent. Uraume s’est ensuite excusé auprès de Sukuna pour son intervention. Sukuna commenta qu’il avait besoin de polir sa forme actuelle, disant ainsi à Uraume de préparer le bain. Il avait également convoqué Nue. Elle répondit que les préparatifs étaient déjà faits. Yuji brisa la glace et courut vers Sukuna ; cependant, ils étaient déjà partis, et Sukuna commenta que Yuji avait l’air pitoyable.

Jujutsu Kaisen chapitre 216 date et heure de sortie

Heure du Pacifique : 7h00 PST

Heure des montagnes : 8h00 MST

Heure du Centre : 9h00 CST

Heure de l’Est : 10h00 EST

Heure britannique : 15h00 GMT

Heure européenne : 17h00 CEST

Heure indienne : 20 h 30 IST

Heure japonaise : 12h00 (lundi)