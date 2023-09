Koby de One Piece : Une comparaison au fil des ans

Koby de One Piece est l’un des personnages les plus populaires de la série, et le fait qu’il soit considéré comme populaire est un honneur parmi les milliers de personnages qui sont mentionnés dans cette gigantesque série depuis plus de deux décennies.

Même si Koby n’est pas l’un des personnages centraux de la série, c’est certainement un personnage que l’on attend avec impatience dans la série, encore et encore, et son apparition est toujours un délice. L’une des raisons pour lesquelles les fans de la série ont donné à Koby une place étonnante dans la série est due aux différentes narrations que ce personnage apporte avec lui.

Dans un monde où tout tourne autour des pirates, il est rafraîchissant de voir un point de vue différent dans cette histoire qui est aussi une bonne narration d’un simple soldat de la Marine qui va refléter beaucoup sur l’histoire.

Nous pourrions dire que son personnage est facilement au niveau de Garp maintenant, et puisque nous voyons qu’il s’entraîne sous ses ordres, Koby sera à la hauteur bien plus tard dans la série avec un rôle plus important que la plupart des personnages dans les derniers arcs de la série.

L’une des autres raisons pour lesquelles ce personnage a soudainement suscité l’intérêt des téléspectateurs est due à l’incroyable adaptation en live-action de la série par Netflix et puisque la série avait donné un rôle assez important au personnage et sans doute même plus de temps d’écran que Sanji ou même Usopp, son voyage et son apparition ont eu un impact sur les téléspectateurs.

Dans cet article, nous vous proposons donc une comparaison rapide entre le personnage de Koby au début de la série et ce qu’il est devenu aujourd’hui. Ceci étant dit, nous vous apportons ici le dernier et incroyable contenu sur la gigantesque série One Piece d’Eiichiro Oda.

Koby de One Piece : Avant et après

Koby a été introduit dans la série au tout début du mini-arc romancé de l’aube, alors qu’il n’était qu’un garçon de corvée pour les pirates d’Alvida dirigés par le capitaine Alivda. Bien que ce soit un fait connu, Koby a été introduit dans la série avant même Zoro.

La première apparition du personnage dans le manga et l’anime donne l’impression qu’il s’agit d’un enfant de 6 ou 7 ans, mais Koby a en fait 16 ans et n’est qu’un an plus jeune que Luffy. C’est Luffy qui a sauvé Koby du piège du capitaine Alvida et qui l’a incité à poursuivre ses rêves, tout comme Luffy a inspiré tous ceux qui l’ont côtoyé.

Pendant que nous parlons, le film One Piece Live Action montre également cette importance d’une manière très significative. Les premiers lecteurs et spectateurs de la série auraient supposé que Koby suivrait Luffy et pourrait même devenir son premier compagnon. Cependant, Koby a un rêve bien à lui, celui de devenir un Marine pour aider les gens qui ne peuvent pas se défendre.

Ce qui s’ensuivit fut donc une véritable œuvre d’art, représentée de manière étonnante dans le manga et l’anime.

Koby après le saut dans le temps

Peu de temps après que Koby a quitté les lieux avec Luffy, il est devenu un soldat de la Marine sous les ordres de Garp, qui a également pris Helmeppo et a commencé leur entraînement. La principale différence dans l’apparence de Koby est apparue lorsqu’il est venu saluer Luffy et les pirates au chapeau de paille aux côtés de Garp et d’Helmeppo lors de l’arc post-Enies Lobby à Water Seven.

Koby est devenu plus grand et plus fort en peu de temps après avoir suivi l’entraînement de Garp. Pendant le saut dans le temps, Koby devient un héros lorsqu’il est impliqué dans l’incident de Rocky Port, où il a vraisemblablement aidé les habitants.

Après la destruction des Seigneurs de la Guerre, Koby tente d’arrêter Boa Hancock, mais c’est un échec et il se fait même kidnapper par les Pirates Noirs. Dans les derniers chapitres du manga One Piece, Koby a été aidé par ses camarades de l’unité SWORDS et par son mentor, Monkey D Garp, au cours desquels Koby a même montré les résultats de son entraînement avec Garp pendant plus de deux ans.

Koby est un personnage prometteur dans cette gigantesque série. Avec les derniers événements concernant ce personnage et sa représentation dans One Piece Live Action, le personnage sera encore plus incroyable.