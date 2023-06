La bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth pourrait cacher le Highwind de Cid

Certains fans de Final Fantasy à l’œil aiguisé ont remarqué que le dirigeable Highwind se cache peut-être dans la dernière bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth.

Après la diffusion de la dernière bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth lors du Summer Game Fest, certains fans perspicaces ont affirmé avoir repéré le dirigeable emblématique de Cid, le Highwind, caché à la vue de tous. Les fans de Final Fantasy se sont donc rendus sur les réseaux sociaux pour poster des preuves de leurs affirmations, et d’autres fans ont convenu que le dirigeable pourrait faire son apparition dans le prochain jeu sur PS5.

Dans la version originale de Final Fantasy 7, le dirigeable emblématique connu sous le nom de Highwind a été nommé d’après son pilote et propriétaire, le robuste et colérique Cid Highwind, qui a rejoint le groupe dans la seconde moitié du premier disque du jeu. Après avoir volé le Highwind à la Shinra pendant l’acte final du jeu, la forteresse volante a été utilisée par l’équipe principale comme principal moyen de transport pour accéder à la majeure partie du monde, y compris le Cratère du Nord, le défi final du jeu. Après la conclusion de Final Fantasy 7, le Highwind a été mis hors service et remplacé par le prochain dirigeable de Cid, le Shera. Bien que ni Cid ni le Highwind n’apparaissent dans Final Fantasy 7 Remake, le prochain volet de la saga pourrait bien marquer le retour des dirigeables les plus emblématiques de la série Final Fantasy.

Sur Reddit, un utilisateur nommé -Megaflare est l’un de ces fans de Final Fantasy qui a affirmé avoir repéré le Highwind amarré dans la dernière bande-annonce de Final Fantasy 7 Rebirth présentée au Summer Game Fest. Selon leur post sur le subreddit r/FFVIIRemake, le Highwind est apparu à environ 2:20 de la bande-annonce, amarré au port de Junon comme dans la version originale. Bien que le dirigeable soit difficile à voir, Megaflare a fait remarquer que le Highwind se trouvait en haut à gauche de la vidéo, près de l’affichage tête haute. En y regardant de plus près, on peut voir l’un des propulseurs supérieurs et la coque avant du Highwind, alors que le coucher de soleil se profile au-dessus de Junon.

Le post r/FFVIIRemake de -Megaflare a reçu plus de 300 votes positifs en moins d’une journée. Dans les commentaires, d’autres utilisateurs ont déclaré qu’ils espéraient que le Highwind et d’autres scènes apparaîtraient dans Final Fantasy 7 Rebirth. Étant donné que Final Fantasy 7 Rebirth sortira sur deux disques Blu-ray, les possibilités sont grandes quant aux événements qui pourraient être couverts par rapport au jeu original.

Mais la plupart des fans de Final Fantasy ont choisi de garder leurs attentes en suspens jusqu’à la sortie du prochain chapitre de la saga Final Fantasy 7. Cependant, étant donné les messages énigmatiques de Square Enix en prélude au Summer Game Fest, seul l’avenir nous dira quelles surprises et quels changements attendent les joueurs.