La capacité de téléportation d’Assassin’s Creed Mirage divise les fans

En début de semaine, nous avons eu un premier aperçu d’Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft ayant montré une série de capacités de Basim lors d’une démonstration de gameplay au cours de l’Ubisoft Forward Showcase de ce mois-ci. Dans l’ensemble, les fans ont apprécié ce qu’ils ont vu, puisque la vision d’aigle, le parkour et les gadgets tels que les couteaux et les bombes fumigènes font leur retour.

Cependant, il y a une partie de la démo sur laquelle les fans sont un peu divisés, et c’est la capacité d’assassinat en chaîne de Basim qui lui donne l’impression de se téléporter sur de courtes distances. Pendant cette partie, nous voyons Basim perché au-dessus de trois gardes, puis il les marque et les assassine tous en un rien de temps, semblant plier l’espace et le temps pour se téléporter entre chacun d’entre eux.

Le débat a été lancé par u/SadeqWasTaken sur le subreddit Assassin’s Creed (merci GamesRadar), qui ne comprenait pas pourquoi Basim pouvait se téléporter partout alors qu’il n’avait aucune capacité magique. On leur a rapidement expliqué que l’explication officielle est qu’il s’agit en fait d’une manigance de l’Animus, Basim se déplaçant trop rapidement pour que l’Animus puisse le suivre, mais cela n’a pas satisfait ceux qui espéraient une expérience plus terre à terre.

Dans un autre post, beaucoup plus piquant, il y a des gens comme u/riverkarma69420 qui pensent que la capacité “ressemble à un fromage”, et qu’il aurait été plus intéressant de voir la situation se dérouler sans le pouvoir, tandis que u/anNPC pense que cela “défait la plupart des raisons pour lesquelles le parkour et le positionnement ont été créés en premier lieu”. Il semble qu’il s’agisse d’une capacité optionnelle, mais c’est suffisant pour que certains fans inconditionnels d’Assassin’s Creed pensent que Mirage ne sera pas l’expérience réaliste à laquelle ils s’attendaient.

Puis il y a ceux qui ne voient pas d’inconvénient à ce qu’elle soit incluse, soulignant que plusieurs protagonistes d’Assassin’s Creed des premiers jours avaient également des pouvoirs “magiques”, comme la capacité d’Arno à se transformer en une personne différente dans Unity et l’invisibilité d’Evie Frye dans Syndicate. Un utilisateur nommé u/Winter_Hospital4705 va encore plus loin en affirmant que la série n’a jamais été réaliste en raison de l’existence de l’Eagle Vision et de la possibilité pour chaque personnage principal de plonger dans des bottes de foin peu profondes depuis une grande hauteur et de s’en sortir complètement indemne.

Quel que soit votre point de vue, il est vrai qu’il s’agit d’une capacité optionnelle et que le jeu vous permettra probablement d’aborder les assassinats de la manière qui vous convient le mieux. Nous devrions savourer Assassin’s Creed Mirage tant que nous le pouvons, d’autant plus qu’Ubisoft va probablement revenir aux jeux principaux gonflés que nous détestons tous mais auxquels nous jouons quand même.