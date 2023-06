La collaboration entre Nike et Fortnite annonce “la chasse aux baskets ultime”.

Nike annonce une prochaine collaboration avec Fortnite qui offrira des récompenses spéciales aux membres de sa nouvelle plateforme NFT .Swoosh.

C’est l’heure de l’aventure aérienne : Airphoria est une célébration totale de la culture de la chaussure, avec des endroits où taper du pied (en tout confort) comme la “Station 97”, la “Tour de la boîte à chaussures” et le “Musée Max”. Explorez la ville pour trouver les graals Air Max manquants !

Bien que l’événement n’ait pas encore été officiellement détaillé, le leaker HYPEX de Fortnite affirme que la collaboration offrira une “expérience immersive et inédite sur le thème de l’Air Max” réalisée par Nike dans Unreal Editor pour Fortnite.

On 6.20 the ultimate Sneakerhunt begins. 🏙️🌬️ pic.twitter.com/QgMyA1uXRT — Nike (@Nike) June 16, 2023

Elle comprendra des skins et des cosmétiques conçus par Nike, ainsi que des récompenses spéciales pour les membres de .Swoosh.

.Swoosh a été lancé en version bêta fermée en novembre 2022. Nike le présente comme “une plateforme web3 qui défend les athlètes et sert l’avenir du sport en créant une nouvelle communauté et expérience numérique inclusive et un foyer pour les créations virtuelles de Nike”.

La première collection de baskets NFT a été lancée en mai et les ventes ont dépassé le million de dollars.

Au début du mois, Nike a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec Electronic Arts qui permettra d’intégrer des “créations virtuelles” de Nike dans les futurs jeux EA Sports.

“Le nouveau partenariat entre Nike et EA Sports vise à créer de nouvelles expériences immersives et à débloquer de nouveaux niveaux de personnalisation au sein de l’écosystème EA Sports”, a déclaré l’entreprise.

“Dans les futurs titres d’EA Sports, EA Sports et Nike prévoient de mettre à disposition certaines créations virtuelles .Swoosh, offrant ainsi aux membres et aux joueurs de nouvelles possibilités uniques d’expression et de créativité par le biais du sport et du style.

Dans une déclaration complémentaire adressée à IGN, EA a déclaré qu’elle ne prévoyait pas d’offrir des NFT dans le cadre de l’accord.

“EA Sports ne propose pas de NFT”, a déclaré un porte-parole. “Nous collaborons avec Nike pour voir comment nous pouvons intégrer leurs objets numériques uniques .Swoosh dans les futures expériences EA Sports avec une utilité unique pour les joueurs.