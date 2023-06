La concurrence entre Final Fantasy 16 et Diablo 4 ne se fera pas sur tous les fronts

Deux des plus grands titres de l’année, Diablo 4 et Final Fantasy 16, s’apprêtent à s’affronter pour attirer l’attention des joueurs, à quelques semaines d’intervalle. Diablo 4 est déjà sorti et est rapidement devenu le jeu de Blizzard qui s’est vendu le plus rapidement à ce jour, mais Final Fantasy 16 a fait une première impression mémorable avec sa démo et d’autres avant-premières avant sa sortie. Certains se demandent si cela pourrait lui donner l’élan nécessaire pour dépasser la popularité de Diablo 4 lors de son lancement. Cependant, l’exclusivité de Final Fantasy 16 sur la PS5 pourrait permettre à Diablo 4 de résister à la concurrence, du moins pour le moment.

Diablo 4 et Final Fantasy 16 sont deux jeux très attendus, issus de franchises très réputées, qui suscitent tous deux un grand engouement. L’énorme succès commercial de Diablo 4 montre à quel point les joueurs attendaient un nouvel ARPG de la série, et le succès critique du jeu montre que Blizzard a répondu aux attentes des fans. Final Fantasy 16 pourrait toutefois constituer une forte concurrence, étant donné son statut tout aussi légendaire au sein de la communauté des joueurs, mais le fait qu’il soit exclusif à la PS5 au moment du lancement signifie que le jeu ne sera pas nécessairement en concurrence directe avec Diablo 4 sur toutes les plates-formes.

Diablo 4 pourrait régner en maître ce mois-ci en raison de l’exclusivité de Final Fantasy 16 pour le lancement de la PS5

Les derniers opus de la série Final Fantasy ont d’abord été lancés sur consoles avant d’arriver sur PC, à l’exception du MMO Final Fantasy 14. Final Fantasy 15 a été lancé sur PS4 et Xbox One en 2016 avant d’arriver sur PC en 2018, et Final Fantasy 7 Remake a d’abord été lancé sur PS4 en 2020, puis Final Fantasy 7 Remake Intergrade amélioré est arrivé sur PC en 2021. Cette tendance à l’exclusivité tend à isoler la base de joueurs de la série au lancement, pour ne l’élargir que plus tard, lorsque le jeu arrive sur d’autres plateformes comme le PC, et Final Fantasy 16 étant exclusif à la PS5 au lancement pourrait finir par nuire aux ventes initiales du jeu, même si ce n’est que dans une faible mesure.

Cependant, Final Fantasy 16 est une exclusivité temporelle et peut théoriquement sortir sur d’autres plateformes comme le PC à l’avenir. Le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a déclaré que le développement d’un portage PC de Final Fantasy 16 n’aurait pas lieu avant la fin de cette période, même si c’était le cas. Ce calendrier de sortie suivrait la tendance passée des jeux Final Fantasy qui sortent sur PC environ un an après leur lancement sur consoles, mais il pourrait être difficile pour Final Fantasy 16 de battre un titre multiplateforme comme Diablo 4 au cours du même mois de lancement.

Diablo 4 a un net avantage sur Final Fantasy 16 puisqu’il est disponible sur PC ainsi que sur les consoles Playstation et Xbox, ce qui signifie qu’il a accès à un public plus large dès son lancement. Cette sortie multiplateforme a probablement contribué à l’énorme volume de ventes que le jeu a enregistré dans les semaines qui ont suivi son lancement. Final Fantasy 16 pourrait bien finir par battre des records de vente par rapport aux autres opus de la franchise, mais il lui sera plus difficile d’atteindre les mêmes chiffres de vente que Diablo 4 lors de son mois de lancement en raison de sa sortie limitée à la PS5.

Final Fantasy 16 pourrait avoir du mal à concurrencer Diablo 4 lors de son mois de lancement, mais il a l’avantage d’avoir essentiellement deux lancements : un lors de sa sortie exclusive sur PS5 et un autre environ un an plus tard, lorsqu’il sera disponible sur PC et peut-être aussi sur Xbox. Cette stratégie de lancement a permis de faire grimper les ventes des précédents jeux et il est probable que Final Fantasy 16 connaisse le même sort. Diablo 4 pourrait voir ses ventes augmenter au cours de l’année à venir grâce à son contenu saisonnier, mais en ce qui concerne la concurrence du mois de lancement, l’absence de sortie sur PC de Final Fantasy 16 pourrait faire de Diablo 4 le jeu le plus vendu.