La date de sortie de GTA 6 est annoncée par un éditeur dont le plan de jeu s’élève à 8 milliards de dollars

Il semblerait que GTA 6 sorte en 2024, car Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar, a de très grands espoirs pour la prochaine année fiscale.

La société mère du développeur de Grand Theft Auto 6, Rockstar Games, a publié un communiqué de presse qui pourrait bien annoncer une date de sortie de 2024 pour le jeu très attendu. Le prochain jeu de la série lucrative a fait l’objet d’un certain nombre de fuites au cours de l’année dernière, mais Rockstar et Take-Two Interactive sont restés très discrets sur le titre.

Cette période de silence pourrait bientôt prendre fin, car un communiqué de presse publié en même temps que les résultats annuels de Take-Two (via IGN) semble indiquer une date de sortie de GTA 6 dès 2024, ce qui correspond en quelque sorte aux fuites et rumeurs précédentes concernant GTA. La société évoque plusieurs projets qui devraient rapporter gros au cours de la période fiscale 2025 – qui commence en avril 2024 – et il semble bien que le prochain GTA pourrait faire partie de ce pipeline. Le communiqué de presse indique :

“Au cours des dernières années, nous avons préparé notre entreprise à sortir un pipeline incroyablement robuste de projets qui, selon nous, mèneront notre entreprise à des niveaux de réussite encore plus élevés. Au cours de l’exercice 2025, nous prévoyons d’entrer dans cette nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui, selon nous, établiront de nouvelles normes dans notre secteur et nous permettront d’atteindre plus de 8 milliards de dollars de réservations nettes et plus d’un milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation non restreint ajusté. Nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée en affichant des résultats d’exploitation encore plus élevés au cours de l’exercice 2026 et au-delà.”

Bien que le communiqué de presse ne mentionne pas nommément GTA 6, il est difficile d’imaginer que le titre ne soit pas inclus lorsque les chiffres projetés se chiffrent en milliards.

GTA 6 pourrait-il vraiment sortir l’année prochaine ?

Le communiqué de presse ne mentionne bien sûr aucune propriété intellectuelle, et il y a beaucoup de développeurs sous l’égide de Take-Two, et pas seulement Rockstar Games. Toutefois, Take-Two prévoit clairement une année fiscale 2025 très fructueuse sur le plan financier, et il est difficile d’imaginer que GTA 6 n’en fasse pas partie. GTA 5 est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 175 millions d’unités vendues en février 2023. Les projections de Take-Two se chiffrant en milliards, il se pourrait bien que le prochain GTA arrive au cours de l’exercice 2025.

GTA 6 a fait l’objet d’un certain nombre de fuites au cours de l’année écoulée, et les premières parties du jeu ont été mises en ligne à plusieurs reprises. Ces fuites pourraient bien pousser Rockstar à présenter le jeu le plus tôt possible, afin de s’assurer que les fans aient la meilleure expérience possible lorsqu’il s’agira de voir le jeu pour la première fois. Cela pourrait également rendre probable une date de sortie entre 2024 et 2025.

La route a été longue jusqu’à GTA 6, le 5 étant sorti il y a près de dix ans, en septembre 2013. C’est peut-être en septembre que Rockstar et Take-Two décideront de dévoiler officiellement GTA 6 au monde entier pour célébrer la décennie écoulée depuis le lancement de son prédécesseur. Pour l’instant, les fans ne peuvent que continuer à attendre patiemment de nouvelles informations.