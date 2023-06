La démo de Final Fantasy 16 attendue plus tard dans la journée

Final Fantasy 16 devrait faire l’objet d’une démo dans le courant de la journée, probablement lors de l’événement de pré-lancement. Cette présentation devrait commencer à 12h, et avec une annonce récente mentionnant une démo publique jouable, il semble probable qu’elle sera annoncée lors de l’événement, donnant à chacun la chance d’essayer le dernier Final Fantasy avant son lancement le 22 juin.

Cette nouvelle provient d’une publicité espagnole pour Final Fantasy 16 qui semble avoir été diffusée un peu plus tôt que prévu. À la fin de la bande-annonce, on peut lire : ” Jouez à la démo maintenant “. La démo n’a pas encore été annoncée, bien que Square Enix nous ait dit qu’il fallait s’attendre à une démo à l’approche du lancement du jeu.

L’événement de pré-lancement serait le meilleur moment pour sortir la démo, puisque nous sommes maintenant à moins de deux semaines de la date de sortie de Final Fantasy 16. Tout comme le jeu final, la démo ne sera disponible que sur PlayStation 5. Cependant, l’exclusivité ne dure que six mois, ce qui signifie qu’une démo similaire pourrait être disponible sur PC et Xbox Series X/S plus tard.

Nous avons entendu parler de cette démo pour la dernière fois le 1er juin, lorsque certains fans qui avaient précommandé le jeu ont remarqué qu’elle apparaissait dans leur bibliothèque PlayStation, bien qu’injouable. Heureusement, la formulation de cette annonce semble suggérer que la démo sera disponible pour tous, et pas seulement pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. Cela irait certainement à l’encontre de l’intérêt d’un aperçu du jeu en avant-première – ce qui n’a jamais empêché les éditeurs de le faire auparavant.

Nous en aurons le cœur net dans quelques heures, lorsque l’événement de pré-lancement de Final Fantasy 16 débutera. Celui-ci débutera bien après la fin du Xbox Games Showcase, de sorte que vous n’aurez pas à choisir entre l’un ou l’autre.

Si l’on en croit un récent rapport, il ne serait pas surprenant que Square Enix mette la démo à la disposition de tous. Apparemment, le studio n’est pas satisfait du nombre de précommandes qu’il a reçues, qui seraient inférieures à celles de Final Fantasy 15. Square Enix serait donc en train de “paniquer”, ce qui pourrait influencer la décision de proposer une démo publique. Quoi qu’il en soit, personne ne s’attend à ce que Final Fantasy 16 ait des résultats médiocres, mais il sera intéressant de voir comment il se situe par rapport à ses prédécesseurs, surtout après tant de promotion de la part du studio.