La démocratisation de l’e-sport

L’e-sport est une discipline électronique, une activité virtuelle qui réunit des milliers de personnes à travers le globe. Au même titre que les sports classiques, elle se pratique individuellement ou en équipe. Depuis quelques années, l’e-sport est devenu une réalité incontournable dans le monde avec l’expansion des nouvelles technologies connectées.

L’évolution de la popularité de l’e-sport au fil des années

L’e-sport ou le sport électronique a connu un boom spectaculaire à partir des années 80 avec des jeux basiques, mais très captivants. Le phénomène s’est rapidement démocratisé au début des années 2000 avec des chefs-d’œuvre comme Counter Strike et Starcraf.

L’évolution de l’e-sport est étroitement reliée à l’univers du jeu vidéo. Ce dernier génère régulièrement des chiffres d’affaires avoisinants les 152 milliards par année. Cela s’explique surtout par l’engouement des différents jeux connectés par les internautes.

Dès lors, l’e-sport n’est plus un phénomène de niche. Loin d’être un simple loisir, ce dernier est une véritable discipline sportive qui attire une nuée de sponsors et de marques. Les plus connus sont Nike, Adidas, Coca-Cola ou encore Red Bull.

Selon une étude sociologique, plus de 5 millions de personnes s’intéressent aux jeux vidéo contre 2 millions de pratiquants en France. Pour perdurer votre culture, découvrez l’actu e-sport en parcourant les articles du site foot221.

L’impact économique et culturel de l’e-sport

La notoriété grandissante du sport électronique a bouleversé de nombreuses réalités dans le monde sportif. En effet, au même titre que les disciplines classiques, l’e-sport a engendré une multitude de compétitions réunissant des milliers de personnes à travers le globe.

Pour accroitre l’aspect publicitaire des évènements, de nombreuses marques, à l’instar de Coca-Cola, Nike, sont devenues des sponsors officiels. Ces compétitions virtuelles ont vu concourir des virtuoses de la manette qui ont su subjuguer les spectateurs.

Outre le plaisir et la notoriété, les gagnants empochent des sommes astronomiques et voient leur franchise sponsorisée par de grandes marques. Hormis la catégorie de gamers (professionnels, débutants, amateurs), l’e-sport a créé une foule de professions. On peut notamment citer les coachs, les nutritionnistes, les cadreurs, les commentateurs, les informaticiens, les producteurs, etc.

Les e-sport dans le secteur éducatif : une nouvelle réalité

Pour contrôler à la démocratisation fulgurante des e-sport, les pouvoirs publics ont jugé bon d’introduire cette discipline dans le secteur éducatif. À cette fin, de nombreuses écoles ont vu le jour aux États-Unis (plus de 1500 écoles et universités comprises), en France, etc.

D’ailleurs, de nombreuses études sociologiques ont détecté les bienfaits de l’e-sport dans les programmes scolaires. Pour plusieurs spécialistes, le sport électronique à l’école favorise la concentration, la créativité, l’intelligence, la planification stratégique, la gestion des émotions et du temps.